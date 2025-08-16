高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞

陳恒鑌：開工中途仍可換人

民建聯立法會議員陳恒鑌昨在港台節目《千禧年代》稱，即使有人臉識辨核實司機身分，仍有可能開工中途換人，認為應引入制度，司機接單後或上線中途加密檢查。

高德表示，針對冒名載客等罔顧道路使用者安全情况，已改善平台管理制度，會要求合作車行設立並嚴格執行司機抽檢制度，定期作全面風險檢查，同時制定更嚴謹安全管理細則，確保所有合作車行遵循最高安全標準，從源頭上預防和杜絕違規行為。高德重申對任何違法行為零容忍，將督促合作車行合法合規經營。

警方周三以涉嫌串謀詐騙拘捕一名53歲本地男子，調查後相信他提供資料予詐騙集團登記網約車司機帳戶，集團透過收集不同人開設的平台網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，集團從中賺佣金獲利，但司機實際上是否合資格無從得知。警方正追緝3名詐騙集團成員，包括涉案司機、車主及骨幹成員。警方昨表示被捕男子已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

今年5宗雙程證司機載客取酬

警方昨在facebook專頁表示，除最新案件，今年已有5宗持雙程證者非法提供出租及載客取酬案件，其中4宗已在法庭審結，最高判囚兩個月、停牌12個月及罰款800元，另一宗本月中再訊。警方表示，運輸及物流局、保安局、運輸署、警務處及入境處已聯合與相關平台會面，明確表達監管關注，平台已承諾積極配合警方調查。