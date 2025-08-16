社區牙科計劃增洗牙杜牙根配假牙 取代關愛基金長者牙科項目 鑲牙由免費改共付

明年元旦起生效 關愛「長者牙科」停申請

社區牙科支援計劃今年5月推出，資助4類合資格弱勢社群到非政府機構接受補牙等服務，明年元旦起擴至資助無家者（見另稿）。政府亦宣布，2012年9月推出關愛基金「長者牙科服務資助」於明年元旦起停止接受申請，屆時由「加強版」社區牙科支援計劃接替，新增洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋及牙冠，以及鑲配假牙共4項服務，亦即等同關愛基金舊計劃項目。

鑲假牙共付額千元 3類人減半

新計劃收費方面，洗牙、杜牙根服務收取行政費50元，鑲配假牙每上顎及下顎收取1000元共付費。受惠對象當中，社署綜合家居照顧服務（體弱個案）等受助人、已獲醫管局醫療費用機制全數減免病人及無家者（見表），可獲政府全數資助50元行政費，鑲配假牙亦可減免一半共付額，即收取500元共付額。其餘合資格者需付50元行政費和1000元鑲牙共付額。

除了鑲配假牙，計劃內服務無設次數上限。參加者每365日可申請一次杜牙根，而鑲配假牙只提供予少於20顆牙齒合資格者，事前需接受評估，而每人可接受最多兩次服務，每次需相隔至少5年。當局表示，過去有13%長者反映假牙未能改善咀嚼及進食功能，如參加者最終未能有效使用假牙並退回，可獲發小部分共付費。醫衛局副秘書長李力綱表示，一副假牙支出達1.3萬元，希望鑲假牙前參加者和牙醫深思熟慮。

政府：善用有限資源 醫療券可繳共付額

計劃亦引入鑲配假牙共付額，當局強調需確保妥善運用有限資源，以達更大成本效益。醫衛局顧問醫生（口腔健康護理）王詠詩表示，本港長者牙齒數目過去10年增加，是適當時候改變策略，轉為預防牙患。衛生署高級牙科醫生朱永豪補充，長者過往「等到牙需要剝先申請」，不符保存牙齒口腔健康政策，強調政府已高度資助，長者亦可用醫療券繳付共付額，相信鑲假牙費用屬可負擔水平。

目前32個非政府組織於78個服務點提供相關服務。李力綱表示，每年預留2億元予社區牙科支援計劃，而計劃每年提供4萬人次服務名額僅屬基本數字，相信增加服務後仍可應付需求，病人亦可到鄰區接受服務，將來亦不排除容許私家牙醫參與計劃。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，有街坊新登記計劃已需排隊2至3個月，關注醫管局醫療費用豁免機制再放寬，會加重社區牙科支援計劃的負荷。