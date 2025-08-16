明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

社區牙科計劃增洗牙杜牙根配假牙 取代關愛基金長者牙科項目 鑲牙由免費改共付

【明報專訊】政府昨日公布明年元旦起擴大社區牙科支援計劃範圍，除現有補牙及拔牙服務，將新增洗牙、杜牙根及鑲配活動假牙，同時接替關愛基金「長者牙科服務資助項目」，並擴至資助無家者。計劃提供的鑲配假牙服務將有別以往關愛基金於指定條件下免費提供，改為共付模式，不符減免費用者每上顎及下顎收取1000元共付費，亦設次數等限制。當局表示需確保妥善運用有限資源，以達更大成本效益，同時希望可令市民保存牙齒，並轉為預防牙患。

明年元旦起生效 關愛「長者牙科」停申請

社區牙科支援計劃今年5月推出，資助4類合資格弱勢社群到非政府機構接受補牙等服務，明年元旦起擴至資助無家者（見另稿）。政府亦宣布，2012年9月推出關愛基金「長者牙科服務資助」於明年元旦起停止接受申請，屆時由「加強版」社區牙科支援計劃接替，新增洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋及牙冠，以及鑲配假牙共4項服務，亦即等同關愛基金舊計劃項目。

鑲假牙共付額千元 3類人減半

新計劃收費方面，洗牙、杜牙根服務收取行政費50元，鑲配假牙每上顎及下顎收取1000元共付費。受惠對象當中，社署綜合家居照顧服務（體弱個案）等受助人、已獲醫管局醫療費用機制全數減免病人及無家者（見表），可獲政府全數資助50元行政費，鑲配假牙亦可減免一半共付額，即收取500元共付額。其餘合資格者需付50元行政費和1000元鑲牙共付額。

除了鑲配假牙，計劃內服務無設次數上限。參加者每365日可申請一次杜牙根，而鑲配假牙只提供予少於20顆牙齒合資格者，事前需接受評估，而每人可接受最多兩次服務，每次需相隔至少5年。當局表示，過去有13%長者反映假牙未能改善咀嚼及進食功能，如參加者最終未能有效使用假牙並退回，可獲發小部分共付費。醫衛局副秘書長李力綱表示，一副假牙支出達1.3萬元，希望鑲假牙前參加者和牙醫深思熟慮。

政府：善用有限資源 醫療券可繳共付額

計劃亦引入鑲配假牙共付額，當局強調需確保妥善運用有限資源，以達更大成本效益。醫衛局顧問醫生（口腔健康護理）王詠詩表示，本港長者牙齒數目過去10年增加，是適當時候改變策略，轉為預防牙患。衛生署高級牙科醫生朱永豪補充，長者過往「等到牙需要剝先申請」，不符保存牙齒口腔健康政策，強調政府已高度資助，長者亦可用醫療券繳付共付額，相信鑲假牙費用屬可負擔水平。

目前32個非政府組織於78個服務點提供相關服務。李力綱表示，每年預留2億元予社區牙科支援計劃，而計劃每年提供4萬人次服務名額僅屬基本數字，相信增加服務後仍可應付需求，病人亦可到鄰區接受服務，將來亦不排除容許私家牙醫參與計劃。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，有街坊新登記計劃已需排隊2至3個月，關注醫管局醫療費用豁免機制再放寬，會加重社區牙科支援計劃的負荷。

相關字詞﹕牙齒 關愛基金 牙科 長者 社區牙科支援計劃

上 / 下一篇新聞

港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查
港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代
工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處
工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處
辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊
辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊
末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年
末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年
未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴
未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴
設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可
設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可
反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響
反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響
7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事
7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事
藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭
藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態
4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化
4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化
基孔熱添一輸入個案 科大生發病7日求醫
基孔熱添一輸入個案 科大生發病7日求醫
增涵無家者 社協料500人急需服務
增涵無家者 社協料500人急需服務
高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞
高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞
較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」
較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」
逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」
逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」
2019動盪激發投身警隊 跨境生由輔警做起
2019動盪激發投身警隊 跨境生由輔警做起
男子找晦氣斬傷電話店職員
男子找晦氣斬傷電話店職員
九市速遞：探討AI前景 大灣區發展專員：港續完善創科政策吸尖子
九市速遞：探討AI前景 大灣區發展專員：港續完善創科政策吸尖子
九市速遞：廣州提88條支持南沙金融措施
九市速遞：廣州提88條支持南沙金融措施
九市速遞：羅湖口岸設無人駕駛巴士
九市速遞：羅湖口岸設無人駕駛巴士
九市速遞：與法廚藝學院交流 港澳外籍家庭享下廚親子樂
九市速遞：與法廚藝學院交流 港澳外籍家庭享下廚親子樂
灣區手記：如此防疫 ／文：尚東美
灣區手記：如此防疫 ／文：尚東美
【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡
【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡
【Emily】議員上京睇閱兵 立會9．3唔復會
【Emily】議員上京睇閱兵 立會9．3唔復會
【Emily】團體辦展呈現寵物店「真相」
【Emily】團體辦展呈現寵物店「真相」
【Emily】新光黃埔今開幕 播《教父》《烈火青春》 票價劃一80蚊
【Emily】新光黃埔今開幕 播《教父》《烈火青春》 票價劃一80蚊