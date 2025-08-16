4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化

入境處上月2日起針對裝修、飲食、物流及清潔業打擊非法勞工，拘捕165人，其中61人已被落案起訴，當中49人監禁54日至18個月。被捕非法勞工有58人、即53.2%持雙程證，17人、即15.6%是外傭。

小紅書成聘請途徑？ 處方：宣傳趨隱蔽

入境處特遣隊指揮官李烱超表示，本港非法勞工情况未見嚴重惡化趨勢，但處方會保持零容忍態度執法。他又指，僱主為節省成本聘請非法勞工，根據高院判刑指引，一經定罪須判即時監禁，過往有個案僱主被判監最長19個月，呼籲僱主切勿以身試法。

被問到本港4個裝修業商會早前指「小紅書」等社交平台成為聘請黑工的途徑之一，李烱超稱入境處一直透過網上巡邏蒐集情報，留意到社交平台有關非法勞工宣傳愈趨隱蔽，處方會積極追查及執法。

至於內地網約車平台「高德地圖」疑有黑工司機，李則稱處方知悉有關情况，會與各執法部門保持緊密聯繫及情報交流，採取行動。