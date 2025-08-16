明報新聞網
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨在區域法院續審。控方要求呈上蔡淑梅2016年的網台節目片段，指蔡發表對疫苗政策的意見，與案件有關。辯方質疑節目包含政治標語，本案並非審判蔡的政治取態，片段呈堂極之不當。庭上透露，蔡及其丈夫擬自辯作供。

控方專家證人譚務成昨日繼續作供，稱病人不敢打針一般並非因為恐懼症（phobia），而是因為思想錯亂（thinking disorder），後者只是精神病症狀，不構成疾病。譚又提及醫生誓辭，稱醫生執業非為金錢私利，要以病人為重，「憑醫德和良心做人」。

控方舉證步入尾聲，控辯雙方處理多項證據爭議。辯方資深大律師蔡維邦表示，剛知道控方要求呈上蔡淑梅參與網台節目的YouTube片段，他斥控方延遲披露證據，反對片段呈堂。辯方稱，蔡淑梅僅以醫生身分講解接種疫苗的影響，無在節目提及新冠疫情、復必泰、科興等字眼，內容與案件無關。

官提問 控方確認2016未有新冠

辯方續稱，節目開首包含一些政治標語，蔡淑梅亦有「當笑話講講」政治宣言，惟本案不是審判任何人的政治取向，「單案完全同政治無關，仲要講緊2016年𠻹」，將片段呈堂或造成偏見。辯方要求控方交代是哪一名警員或律政司人員在網上發現片段，讓辯方考慮取證是否妥當，否則情况構成濫權。

控方高級檢控官吳加悅回應稱，蔡淑梅擬自辯作供，所以控方提早披露用於盤問蔡的材料，「唔想佢taken by surprise（措手不及）」，不涉及延遲披露或隱瞞證據。控方表示，蔡淑梅是該網台節目主持，節目主題「疫苗神話」，她講述對政府要求市民打疫苗的意見，言論與本案相關。在法官提問下，控方確認2016年未出現新冠疫情。

控方倡比對全港醫生免針紙數目

此外，控方要求呈上截至2022年9月3日，全港3923名醫生透過「醫健通（資助）系統」發出免針紙的表格。控方稱表格具證據價值，法庭可以對比蔡淑梅和其他醫生發出免針紙的數目，「無可能全部唔適合打針的人，都去晒蔡醫生度」。辯方反對表格呈堂，指其他醫生如何行事與本案無關，無助法庭作出邏輯穩健的推論。法官押後至下周一（18日）處理相關爭議。

【案件編號：DCCC 228/24】

