港聞

港聞二

藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭

【明報專訊】藝術發展局現屆共27名委員今年底結束3年任期，當中10席由不同藝術範疇從業員投票選出，再交特首考慮委任。換屆選舉提名期上周五結束，藝發局昨日公布候選人名單，藝術行政、藝術教育及戲曲範疇各有兩人參選，其餘7個範疇有一名候選人，為2004年後競爭最少的一屆。當中藝發局早前收窄選民名單的戲劇及電影藝術範疇，皆無競爭，料由油尖旺區議員歐楚筠及演員王祖藍自動當選。

換屆選舉下月27至29日投票，藝發局昨日公布候選人名單，提名期上周五結束，共接獲13份候選人提名，競逐10個藝術範疇的代表，所有提名皆符合候選資格。藝發局將於下月9日，就3個需投票的藝術範疇舉行候選人論壇。

選民資格收窄 剔走鮮浪潮香港舞台劇獎

藝發局近年更改民選委員的推選方式，繼上屆、即2022年提高提名門檻後，今屆再收窄選民資格，近年先後未獲藝發局資助的「鮮浪潮國際短片節」及「香港舞台劇獎」被剔出「具認受性的藝術比賽和獎項」，兩個獎項的入圍及得獎人不能登記為新選民。

王祖藍區議員歐楚筠料自動當選

無競爭的7個藝術範疇中，藝術評論、戲劇及電影藝術的唯一候選人乃新面孔，不曾出任藝發局委員。其中戲劇範疇只接獲由影業協會理事長洪祖星提名的油尖旺區議員歐楚筠參選，她現為香港話劇團司庫，2021年獲委任為文化藝術盛事基金委員會委員。戲劇界近年屢現爭議，包括「香港舞台劇獎」連失兩屆資助，「小伙子理想空間」突遭撤銷演出場地等。

有參選人介紹「曾統籌國慶活動」

電影藝術範疇的唯一候選人是王祖藍，提名人為前全國政協委員汪明荃，汪去年獲藝發局頒發「終身成就獎」，表揚她多年來積極弘揚傳統粵劇。王去年加入中國戲曲家協會會員，其政綱包括促進香港在大灣區、內地的新媒體聯動及資源 整合，建立粵港澳大灣區影視圈等。

3個有競爭的藝術範疇包括戲曲、藝術行政及藝術教育，各由兩人爭一席。戲曲範疇的兩名候選人皆出身香港八和會館，包括爭取連任、曾任3屆委員的八和會館理事兼粵劇演員劉惠鳴，以及八和會館粵劇演員廖國森。藝術行政範疇由香港傳統技藝協會行政總監蔡愛珍及一桌兩椅慈善基金行政總監鄭思聰競逐，蔡在藝術行政經驗介紹提及自己「曾負責統籌香港文化藝術界慶祝國慶活動10年以上」，鄭則未有填寫相關經驗。

