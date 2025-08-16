明報新聞網
港聞

港聞二

7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事

【明報專訊】旅遊發展局昨日公布7月旅客數據，全月錄得439萬人次訪港，按年增加12%；其中長途地區市場增長最顯著，按年增逾兩成，達26.3萬人次，主要來自英國、美國、澳洲、法國及德國。有旅遊業及飲食業代表稱，啟德體育園揭幕後，大型體育盛事及演唱會正吸引歐美等地長途客回頭，帶動業界生意。旅遊業立法會議員姚柏良稱，上月旅客增幅「屬預期之內」，料下半年「維持穩定增長」。

旅發局每月會公布旅客數據，今年首7個月，本港錄得近2802.7萬人次訪港，按年增加12%，與新冠疫情前、2019年同期錄得的逾4000萬人次仍有差距。同期，非內地旅客按年增長16%，內地旅客增按年增加10%。

內地客短途地區客同增一成

單以上月計算，訪港旅客達439萬人次，按年增加12%，內地及非內地旅客均錄得逾一成增幅。非內地旅客尤以來自長途地區的旅客增幅最顯著，按年升21%至26.3萬人次；短途旅客則增加12%，以日本、台灣表現較佳；新市場旅客亦增一成。

姚柏良表示，7月踏入暑假，訪港旅客顯著增加，加上旅遊業在疫後積極拓展海外市場，對上月旅客增長不意外。他續說，啟德體育園揭幕後，籌辦的多項盛事吸引不少旅客，舉例上月體壇盛事「香港足球盛會2025」（利物浦與AC米蘭、阿仙奴與熱刺的比賽）及本周上演的沙特超級盃，皆「能令到整座城市的人氣，在全球旅遊市場的活躍度、吸睛度提升」。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦稱，政府積極發展盛事經濟「開始奏效」，除了啟德體育園活動，上月多項展覽亦「拉到不少客」，形容旅客人數及消費力皆「很可觀」。他說，10月至2月才是本港旅遊業最暢旺的季節，相信未來能維持旅客增長趨勢。

黃家和：餐飲生意升5% 盼盛事惠及18區

飲食業亦受惠於旅業復蘇，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，上月飲食業生意錄得5%增幅，料今月有望增至85億元生意額。他提到，啟德、西九等盛事地區「附近食肆暢旺許多」，期望政府將盛事遍佈18區，惠及各區餐廳。

此外，政府統計處昨日出版的8月號《香港統計月刊》提及2023年本港體育發展的經濟貢獻，稱該年體育及相關活動以市價計算的本地生產總值為680億元，佔香港GDP 2.3%，按年增加0.1個百分點；經濟增加價值則為440億元，同增0.1個百分點，其中體育旅遊佔4%。前年體育及相關活動的就業人數為8.4萬，佔同年總就業人數2.3%，按年增加0.2個百分點。

