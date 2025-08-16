明報新聞網
港聞

港聞一

工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處

【明報專訊】屯門新圍苑新賢閣本月1日一名61歲工人墮水缸遇溺，另一工人見狀報案，傷者送院半個月，前日不治。去年勞工處修訂密閉空間工作指引，訂明工作時應有另一工人在外候命，僱主亦需提供救援裝備。有業內人士認為，如跟足「孖咇」及裝備指引應可避免意外。工業傷亡權益會表示，6年已有8宗密閉空間意外，新指引未要求僱主動工前先通報，依靠舉報難防意外。本報就事主有否獲發裝備、現場有否候命人員等查詢，勞工處回覆「已知悉事件，並展開調查」。

61歲張姓工人受僱於浚源工程有限公司，8月1日負責新賢閣大廈天台水缸防漏工程，以顏色水測試水缸有否滲漏，他打算移開塞住水缸去水位的沙包時跌入缸，手臂卡在去水口遇溺，另一在場工人見狀報警。傷者留醫屯門醫院，8月14日不治。

勞工處去年修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》刊憲，訂明當有工人在密閉空間工作，東主或承建商須委派一名「候命人員」駐於密閉空間外負責聯絡緊急救援，亦應提供充足裝備，包括呼吸器具、安全吊帶及緊急照明等，並由合資格人士填妥危險評估報告。

指引要求設候命人員

水喉匠：小公司未必

任職20多年水喉匠的楊先生向本報解釋，做防漏工程需於水缸去水口放置沙包防止漏水，然後將顏色粉撒於缸內，如水缸外地面有顏色水，代表測試位置有滲漏；若地面滲出無色水，即測試位置以外的地方有滲漏，需尋找滲漏源頭。他表示，水缸光線不足，如沙包置於缸內，要移除便有誤墮水缸危機，而水會流向去水位，或令身體因水壓衝向去水位「塞死」、水無法流出，引致遇溺。

楊先生表示，大公司一般會派兩人「孖咇」工作，但部分小公司或以成本及人手不足為由只派一人。

業界稱跟足指引可免意外

物業維修技術人員協會總幹事朱育青表示，密閉空間工作前須評估風險，同時現場要配備吊具供救援，並應以工具泵去所有儲水才入內移走沙包，倘水缸有水則不應入內，若跟足指引應可避免意外。

工權會總幹事蕭倩文表示，6年已有8宗密閉空間工作死亡事故，今次事件反映處方去年發布新守則亦未能防止意外，仍要靠處方巡查、物管界通報或工人舉報才可發現遺漏情况。

蕭倩文又指，密閉工作屬高風險作業，但守則未要求動工前通報勞工處，建議處方適時檢討守則，設立強制呈報機制，工作前須通知勞工處相關工作地點及會行使的安全措施；政府亦可加強教育物管業界，並設立指引讓物管前線人員協助監察水缸工作者的職安情况。

香港物業管理公司協會前會長陳志球認為，物管界對水缸意外責無旁態，需留意工人職安情况，但認為水缸的大小與位處樓層各有不同，「出一份general（通用）的指引亦無意思」。

