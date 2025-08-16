明報新聞網
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代

【明報專訊】死者是家中孻仔，港鐵學徒是他畢業後首份工作。昨日事發約8小時後，港鐵召開記者會交代工程車撞死學徒事件，事發經過相關資料闕如，只稱死者正準備外出用膳，肇事原因有待蒐證。家屬不滿港鐵交代不足，在醫院一度情緒激動，質疑職員遲遲不願交代意外情况，反問到醫院跟進的港鐵職員「你哋咩都唔知，嚟做乜？」

事主為孻仔 畢業首份工

意外後，事主家屬紛紛趕到瑪嘉烈醫院深切治療部了解，傍晚約8名港鐵職員到醫院跟進事件，家屬一度情緒激動，事主阿姨問「我（姊姊）個仔𠵱家死咗！大動脈斷咗……有師傅在場？師傅去咗邊？」有家屬質疑「你哋嚟做咩？咩都話唔知？我𠵱家死咗個仔，你做人父母未？」事主舅父亦質問「究竟件事點發生？有無人喺車（肇事工程車）度？你哋咩都唔知，嚟做乜？」據了解，事主為家中孻仔，與父母同住，兄、姊已出身，港鐵學徒是事主畢業後第一份工作。

協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文引述家屬表示，在醫院已等候數小時，但港鐵遲遲不願交代事件始末，做法不理想，對港鐵態度感到失望。蕭稱明白港鐵需時詳細調查，但起碼要交代當時工程車上有沒有人、為何會溜後、工程車及牆身之間是否工人必經之路，以及救援情况等。蕭敦促港鐵盡快公開交代，稱這樣才能減少同類意外發生的可能。

