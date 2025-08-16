港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查

昨午12時許，警方接獲報案稱大嶼山小蠔灣車廠一名20歲男工人，疑被一輛長約56米、用作維修路軌的工程車撞傷，腹部及下肢被夾於工程車及牆身之間，同事發現時立即開車為他解困。救援人員到場時，男工重傷昏迷，由港鐵職員陪同送往瑪嘉烈醫院，搶救至傍晚6時許證實不治。案件列工業意外，初步調查顯示事件涉及工程車溜後。

運輸及物流局表示已責成港鐵徹查跟進，要求提交調查報告，機電署已到場調查。勞工處稱已向僱主發出暫時停工通知書。

完成工作 外出吃飯遇禍

20歲林姓男死者為港鐵學徒。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨晚表示，事主去年9月入職機車維修組，涉事車輛屬運載工程車，已即時停用；昨午約12時，事主於小蠔灣車廠維修車間完成工作，外出吃飯時被工程車撞倒，在場同事即時協助，由消防及救護員送院。

李婉玲表示將詳細調查事件成因，包括現場環境及同事為何在該地等，並會配合政府部門調查。她稱會向家屬提供協助，並成立小組支援同事情緒。被問到涉事工程車當時狀態為平衡或移動等，李表示正多方蒐證，包括附近閉路電視、現場環境、工程車運作和同事口供等，形容正「日以繼夜」調查。至於有否違指引，李重申車廠範圍工作有規定和指引，事件成因待查。

據了解，現場地面略斜，事發前工程車倒車入庫，司機停定，有職員放置兩個制停器在車尾車轆以防溜後，亦有手號員圍封車尾與牆身之間的縫隙。

張欣宇：制停器手號員安排有指引

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇稱，港鐵對放置防止車輪向後滑的「制停器」及安排手號員指示司機倒車有明確指引，相信若跟足指引未必有今次意外，目前仍有疑點，包括為何有制停器仍溜後、若罅隙已圍封為何事主仍能經過，以及事主作為學徒，旁邊為何未見「師傅」等。張期望港鐵徹查並公開報告，釐清是否涉監督失職或違規操作、現行指引能否排除隱患等；他明白事件仍在調查，但港鐵對家屬必須坦誠，「呢個係人性」。

業界稱不排除做漏程序

有港鐵人員昨到醫院，家屬情緒激動稱事主大動脈斷裂，要求港鐵交代事發經過，「12點幾收電話，到𠵱家（傍晚6時許）咩都唔知」（見另稿）。香港鐵路工會聯合會發言人林偉強表示，港鐵工程有致命意外屬罕見，據他了解今次為40多年來第二次，工會對事件感痛心，有目擊部分意外經過的員工情緒亦受影響，期望港鐵盡快查明原因公開交代，執行改善措施，加強員工安全訓練。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生認為，若涉未妥當放置制停器，工程車應會即時溜後，事主經過時才溜後情况奇怪。另有熟悉港鐵運作人士指意外成因複雜，或由連串遺漏引起，不排除有人「做唔切」或「做漏」部分程序令工程車溜後。

翻查港鐵向立法會提交文件，東鐵線今年兩度發生工程車事故，均涉工程車在路軌上完成維修保養工作後，設備未能正常運作。

