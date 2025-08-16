2019動盪激發投身警隊 跨境生由輔警做起

反修例後投考輔警人數一度上升

根據警方數字，自2019年反修例示威後，投考輔警人數由2019/20年度的2200多人增至下一年度的2358人，隨後於2021/22年度跌至2136人，其間經「輔警大學生計劃」投考人數一度於2021/22年度跌至182人的低位（見表）。投考數字其後逐步回升，2024/25年度達4056人，輔警大學生計劃投考人數亦攀升至1294人。

三孩之父升輔警督察 責任感增

林柏岐自2019年加入輔警，2020年完成出班後曾處理屍體發現、尋找高危人士等案件，去年經36星期晉升課程後，即將成為署理輔警督察，派駐荃灣警區。林正職為衛生署科學主任，以處理數據與檔案的靜態工作為主，形容輔警工作具「衝擊與滿足感」。

林憶述擔任輔警期間曾處理一宗企圖輕生的案件，他與同袍幾經努力下，成功勸服事主返回安全位置，「唔單止透過少少嘅力量幫助到一個人，其實我背後可能拯救咗佢成家」。育有三名子女的他持有3個碩士學位，包括環境管理、科學醫療及去年完成的公共行政管理碩士。他認為升職有助挑戰自身領導能力，增添責任感。

現就讀中文大學工商管理課程二年級的陸曼婷，自小學起已是跨境學生，12年來都要清晨5時起牀過關上學。升讀大學後，她得知「輔警大學生計劃」只需透過暑期訓練即可入隊便隨即報名，更一度誤以為是「義工」，「我報名嘅時候唔知輔警係一份有薪工作，只係幫助到市民，我就即刻去報名」。陸也同時獲得「輔警警員特別基本訓練課程」全期最佳學術獎第三名。

她認為長時間跨境通勤令她嚴格管理時間，有助平衡學業與輔警工作，亦提及家人一直希望她成為警察，加上見證2019年的社會動盪，計劃大學畢業後全職投身警隊工作，稱想讓社會回復繁榮及穩定。