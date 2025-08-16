明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

2019動盪激發投身警隊 跨境生由輔警做起

【明報專訊】香港輔助警察隊今日舉行結業會操，當中包括34歲的署理輔警督察林柏岐及18歲的輔警學員陸曼婷。作為三孩之父的林現於衛生署任職，形容輔警工作具滿足感，故希望成為輔警督察。正就讀中文大學的陸自小為跨境學生，稱2019年社會動盪激發她投身警務工作，希望畢業後全職加入警隊。

反修例後投考輔警人數一度上升

根據警方數字，自2019年反修例示威後，投考輔警人數由2019/20年度的2200多人增至下一年度的2358人，隨後於2021/22年度跌至2136人，其間經「輔警大學生計劃」投考人數一度於2021/22年度跌至182人的低位（見表）。投考數字其後逐步回升，2024/25年度達4056人，輔警大學生計劃投考人數亦攀升至1294人。

三孩之父升輔警督察 責任感增

林柏岐自2019年加入輔警，2020年完成出班後曾處理屍體發現、尋找高危人士等案件，去年經36星期晉升課程後，即將成為署理輔警督察，派駐荃灣警區。林正職為衛生署科學主任，以處理數據與檔案的靜態工作為主，形容輔警工作具「衝擊與滿足感」。

林憶述擔任輔警期間曾處理一宗企圖輕生的案件，他與同袍幾經努力下，成功勸服事主返回安全位置，「唔單止透過少少嘅力量幫助到一個人，其實我背後可能拯救咗佢成家」。育有三名子女的他持有3個碩士學位，包括環境管理、科學醫療及去年完成的公共行政管理碩士。他認為升職有助挑戰自身領導能力，增添責任感。

現就讀中文大學工商管理課程二年級的陸曼婷，自小學起已是跨境學生，12年來都要清晨5時起牀過關上學。升讀大學後，她得知「輔警大學生計劃」只需透過暑期訓練即可入隊便隨即報名，更一度誤以為是「義工」，「我報名嘅時候唔知輔警係一份有薪工作，只係幫助到市民，我就即刻去報名」。陸也同時獲得「輔警警員特別基本訓練課程」全期最佳學術獎第三名。

她認為長時間跨境通勤令她嚴格管理時間，有助平衡學業與輔警工作，亦提及家人一直希望她成為警察，加上見證2019年的社會動盪，計劃大學畢業後全職投身警隊工作，稱想讓社會回復繁榮及穩定。

上 / 下一篇新聞

港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查
港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代
工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處
工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處
辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊
辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊
末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年
末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年
未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴
未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴
設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可
設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可
反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響
反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響
7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事
7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事
藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭
藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態
4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化
4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化
基孔熱添一輸入個案 科大生發病7日求醫
基孔熱添一輸入個案 科大生發病7日求醫
社區牙科計劃增洗牙杜牙根配假牙 取代關愛基金長者牙科項目 鑲牙由免費改共付
社區牙科計劃增洗牙杜牙根配假牙 取代關愛基金長者牙科項目 鑲牙由免費改共付
增涵無家者 社協料500人急需服務
增涵無家者 社協料500人急需服務
高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞
高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞
較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」
較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」
逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」
逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」
男子找晦氣斬傷電話店職員
男子找晦氣斬傷電話店職員
九市速遞：探討AI前景 大灣區發展專員：港續完善創科政策吸尖子
九市速遞：探討AI前景 大灣區發展專員：港續完善創科政策吸尖子
九市速遞：廣州提88條支持南沙金融措施
九市速遞：廣州提88條支持南沙金融措施
九市速遞：羅湖口岸設無人駕駛巴士
九市速遞：羅湖口岸設無人駕駛巴士
九市速遞：與法廚藝學院交流 港澳外籍家庭享下廚親子樂
九市速遞：與法廚藝學院交流 港澳外籍家庭享下廚親子樂
灣區手記：如此防疫 ／文：尚東美
灣區手記：如此防疫 ／文：尚東美
【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡
【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡
【Emily】議員上京睇閱兵 立會9．3唔復會
【Emily】議員上京睇閱兵 立會9．3唔復會
【Emily】團體辦展呈現寵物店「真相」
【Emily】團體辦展呈現寵物店「真相」
【Emily】新光黃埔今開幕 播《教父》《烈火青春》 票價劃一80蚊
【Emily】新光黃埔今開幕 播《教父》《烈火青春》 票價劃一80蚊