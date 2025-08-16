較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」

城大人文社會科學院媒體與傳播系主任、講座教授黃懿慧及其研究團隊，根據本港、內地及台灣的人口普查數據，按性別、年齡及居住地區分層抽樣訪問4571人，當中250人曾在騙案遭受金錢損失。黃懿慧表示，在1506名香港受訪者中，受騙者有102人，佔約6.8%，當中54.9%受害者損失超過10萬港元，較另外兩個地區高。

台受害人學歷較高 九成持學士或以上

團隊另分析受害者的學歷背景，其中台灣受害者的學歷較高，擁學士以上學歷者佔23.3%，本港亦佔22.5%，兩地相若，若連同持學士學歷者，台灣有近89%，本港則近66%。黃懿慧強調，受訪者絕大部分為香港永久居民，僅10人為「港漂」，認為足以反映本地騙案受害人的情况。

至於三地受害者的特徵各有不同，團隊分析數據後發現，擁研究生學歷的香港受害者更易回覆詐騙信息並遭受損失，其中以女性及與詐騙者互動3至6個月者，損失金額最高；台灣則是40歲以上女性遇詐騙後損失金額較其他組別高；至於內地，擁本科學歷、50歲以上較多會回覆詐騙信息並遭受損失，其中以60歲以上群體損失金額較高，且互動時間愈長，損失愈大。

團隊亦研究市民受騙的過程，將之分為3個階段：接觸詐騙信息、回應詐騙信息、遭金錢損失。黃懿慧表示，研究發現學士以上學歷者更多回覆詐騙信息，整體佔32%，較學士、學士以下學歷的27.9%、23.3%更高；另研究顯示，與詐騙者互動3至6個月者，損失金額最高，黃形容是「臨界點效應」，呼籲政府及有關部門制訂應對策略，教育市民在此時點前及早終止與騙徒的互動並聯絡警方。她續稱，少於一半本港受害者會主動求助，而內地、台灣均有過半數受害者稱會主動求助。

不同類型的詐騙話術對三地市民的影響程度亦有差異，黃懿慧指出，港台受訪者易受「暗示稀缺、加重緊迫感」的騙徒話術影響，易因回應騙徒標榜「限時優惠」、「手快有手慢無」等字眼的信息而墮入騙局，香港市民還容易輕信聲稱需「長期投入」的騙局，如刷單「做任務」等；內地市民則更容易被類似「大家都在投資這個專案」的強調社會影響力話術誘騙。

港台人易受「限時優惠」「手快有手慢無」吸引

團隊亦透過發放反詐意識問卷，要求受訪者因應騙局情境選擇正確做法，黃懿慧引述結果指出，三地人士錯誤率最高的題目均是涉及金融類詐騙的情境，如聲稱信用卡被盜用、釣魚電郵及轉數快短訊詐騙等，認為三地市民的金融詐騙辨識力均需加強。