反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響

官籲依證據辨被告身分

據控辯雙方不爭議的事實，本案涉及2020年1月27日明愛醫院、2月2日羅湖港鐵站車廂，以及3月8日將軍澳設祭壇，共3次爆炸事件。

法官陳仲衡引導9人陪審團作出裁決，指陪審團須依從法官的法律指引，就事實作出裁斷；控方須要就控罪舉證至毫無合理疑點，陪審團方能裁定被告罪成。辯方早前向陪審團提及「寧縱毋枉」，惟陳官澄清觀念，指「令無辜者有罪」及「讓有罪者無罪」同樣使人憎惡，只是前者更需警惕而已。

陳官着陪審團勿受情感影響判決，即使他們在2019至2020年間社會事件中有個人立場，可能出現情緒反應，或對於爆炸事件感到憤慨，亦不能任由情感作出判決。陳官提及，首被告何卓為在2019年間曾爬渠入理大、參與「家長車」接送暴動人士及分發物資，及在租用單位內無牌管有化學品及爆竹。惟以上屬於不被起訴行為，陪審團不能憑此推論何卓為必然有罪。

稱參與2019社運非入罪基礎

陳官續指出，雖然有警員就辨認被告方面給予證供，但仍有可能出錯，陪審員可將被告被捕後照片，比對涉案閉路電視片段；陪審員亦可對比被告在錄影會面時的聲線，判斷他們是否控方所指控在Tg群組內發言的人。

陳官提及，首被告何卓為與第四被告張家俊均有作供，惟涉及針對其他被告的證供只有受到盤問，陪審員才能納入考慮。

【案件編號：HCCC 186/22】