設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可

10,775份公眾意見 逾八成反對立法

當局接獲共10,775份公眾意見書，當中支持佔19.3%，反對佔80.7%。大部分反對者憂慮機制落實變相承認同性婚姻，衝擊傳統婚姻制度及社會價值觀。局方重申，機制僅依據合資格申請人雙方已在海外註冊的同性伴侶關係，及符合其他條件情况下，讓該同性伴侶關係在港獲法律承認，「絕不等同」有關同性伴侶關係在港擁有與婚姻相同的法律地位；而經登記的同性伴侶所享有的權利，亦與根據本港法例在本地締結婚姻者不同，「這些都是十分清楚明確的」。

至於支持者認為政府應尊重法院判決及法治精神，但建議政府應允許同性伴侶毋須先在港外註冊關係，才可在港登記；另建議《草案》賦予已登記同性伴侶的權利，應涵蓋政府過去在同性伴侶司法覆核案件中涉及權利，及探視在囚者及其他權利。

局方回應，政府須確認登記的同性關係為已作出承諾及穩定的關係，而要求同性伴侶在港外註冊，能為提供較清晰客觀及可供驗證的準則，故認為要求合適。而不論《監獄規則》修訂前後，探訪者都可探訪在囚的同性伴侶，故毋須在是次《草案》加以訂明。