設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可

【明報專訊】立法會《同性伴侶關係登記條例草案》委員會早前邀請各界提交意見書，政制及內地事務局昨日去信立法會回應，提及逾萬份意見書中，約八成屬反對，當中有意見認為政府可透過行政措施或授權機制代替立法，向同性伴侶提供所需權利。政府在回應引述終院裁決，提到政府須確立替代框架讓同性伴侶關係獲「法律承認」，而「法律承認」，指的是同性伴侶關係獲正式法律承認和保障，僅靠行政措施或授權機制，「並不足以設立法律上獲認可及具約束力的機制」，無法符合《人權法案》第14條的積極義務。
10,775份公眾意見 逾八成反對立法
當局接獲共10,775份公眾意見書，當中支持佔19.3%，反對佔80.7%。大部分反對者憂慮機制落實變相承認同性婚姻，衝擊傳統婚姻制度及社會價值觀。局方重申，機制僅依據合資格申請人雙方已在海外註冊的同性伴侶關係，及符合其他條件情况下，讓該同性伴侶關係在港獲法律承認，「絕不等同」有關同性伴侶關係在港擁有與婚姻相同的法律地位；而經登記的同性伴侶所享有的權利，亦與根據本港法例在本地締結婚姻者不同，「這些都是十分清楚明確的」。
至於支持者認為政府應尊重法院判決及法治精神，但建議政府應允許同性伴侶毋須先在港外註冊關係，才可在港登記；另建議《草案》賦予已登記同性伴侶的權利，應涵蓋政府過去在同性伴侶司法覆核案件中涉及權利，及探視在囚者及其他權利。
局方回應，政府須確認登記的同性關係為已作出承諾及穩定的關係，而要求同性伴侶在港外註冊，能為提供較清晰客觀及可供驗證的準則，故認為要求合適。而不論《監獄規則》修訂前後，探訪者都可探訪在囚的同性伴侶，故毋須在是次《草案》加以訂明。
