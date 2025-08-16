明報新聞網
港聞

港聞二

未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴

【明報專訊】六旬婦人與女兒入住葵芳邨單位多年。去年房委會揭發女兒名下擁有一個私人物業，違反「富戶政策」，勒令收回公屋，其後上訴委員會駁回母女的上訴。婦人早前向高院提出司法覆核，要求推翻上訴委員會的決定。法官昨頒下判辭，裁定申請人敗訴並須付訟費，更指申請人明知女兒婚後搬出單位，仍申報為合資格租戶，女兒積極維持假象，自稱未婚。女兒一方面向稅局自稱是真正業主，卻又向房委會稱是掛名業主，兩者互相矛盾，同時相信兩母女對未申報一事知情，認為房委會決定並無不當。

女婚後遷出仍申報未婚

司法覆核的申請人為麥麗華（現66歲）；擬答辯人為房委會及上訴委員會（房屋），申請人的女兒張嘉欣列明利害關係方。根據判辭，麥與女兒張嘉欣2005年入住葵芳邨。2009年，張結婚及搬出單位，但仍保留戶籍。房署2015年曾考慮將母女調遷細單位，但張報稱未婚。張2019年購入一個私人物業，其後在2020至2024年間三度申報沒有擁有住宅物業，至去年被揭虛假申報，房署決定終止租約。

事後母女向上訴委員會提出上訴，聲稱張是該物業的受託人，實益擁有人是張的丈夫，如此安排是為規避「非首置」的丈夫需支付的額外印花稅。惟上訴委員會於聆訊指出，張未能提供法律文件以佐證說法，故駁回上訴。

向房委稱掛名向稅局稱業主 官指矛盾

判辭指出，其後麥提出司法覆核，理由是上訴委員會錯誤裁定張不是代夫持有物業，且麥對於張虛報資產一事並不知情。法官高浩文認為上述理由並非合理且可供爭辯，指申報目的是為合理分配公屋資源，而申報表已清楚列明要求；雖然麥稱該物業用作投資，並非女兒的婚姻財產，但高官指該物業被出租，張能夠從丈夫身上享受租金得益。法官駁回司法覆核的申請。

法官在考慮是否能施行酌情權時，提及母女申報時，示意兩人仍是合資格租戶。惟實際上，張早年搬到丈夫名下的私人物業居住，不再具有住公屋資格，更積極維持假象，包括報稱未婚。法官稱，假如麥在司法覆核獲勝，法庭也決不施行酌情權。法庭另頒令申請人須支付訟費。

【案件編號：HCAL 1033/25】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 濫用公屋

