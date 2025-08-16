明報新聞網
港聞

港聞二

末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年

【明報專訊】74歲元朗水蕉新村原居民涉以10萬元出售「丁權」予發展商，以供發展商建屋圖利。他早前承認一項串謀詐騙罪，昨於屯門裁判法院判刑。辯方稱，被告確診第四期肺癌。裁判官覃有方稱，控罪背景嚴重，被告利用歷史遺留的權利來獲利，對社會及其他人不公平，惟考慮到被告的身體狀况，法庭決定以人道立場處理本案。覃官判被告監禁10個月，緩刑3年。

被告為梁錦益（74歲，退休人士）。辯方引述醫生發出的信件稱，被告確診第四期肺癌。辯方求情稱，考慮到被告招認、主動與廉署合作、被告年齡及身體狀况、他在案件中的參與程度、被告的獲益、案件有拖延，認為本案涉及特殊因素，希望法庭考慮判處被告緩刑。

官：以人道立場處理盼珍惜

覃官說：「冇得再犯㗎喇？」辯方說：「冇錯。」覃官稱，控罪相當嚴重，法庭須判處具阻嚇的刑罰，令公眾知道該犯罪行為是錯誤的。覃官續稱，其他被告都被判監，本案被告被判監亦是合理及有必要，但同時考慮到被告的身體狀况、被告與控方合作、案件有拖延，決定以18個月為量刑起點，經認罪扣減及酌情減刑兩個月後，判處被告監禁10個月，緩刑3年。覃官最後對被告說：「今次以人道立場處理，希望你珍惜呢個機會啦。」

案情指梁錦益於2006年6月向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，地政總署其後向他批出興建丁屋的建屋牌照。廉署後來接獲貪污投訴，發現於1991年11月開始，不同人士包括梁，申請於水蕉新村興建丁屋。該等丁屋最終由一個發展商以私人屋苑的形式向公眾出售，發展商賺取逾10億元，而梁申請興建的丁屋於2015年售出。

【案件編號：TMCC 144/25】

相關字詞﹕緩刑 屯門裁判法院 串謀詐騙 元朗套丁案

