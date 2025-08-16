明報新聞網
港聞

港聞二

辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，案件昨在西九龍法院（借代高等法院）結案陳辭。辯方申請黎在陳辭階段毋須到法院，指黎在獄中出現心悸，幾乎「倒下」（collapsing），又指到法院會使他疲累。法官關注黎的健康，但指陳辭亦是審訊一部分，拒絕辯方申請。法官把案件押後至周一，待懲教署向黎提供藥物和準備便攜式心電圖監測儀，讓他出庭時佩戴。

黎智英昨身穿白色風衣、戴上黑色粗框眼鏡，由懲教人員押解到被告欄應訊，庭上所見，黎的面形比5個月前略顯瘦削。甫開庭，《蘋果》公司一方申請重啟案情，並以承認事實方式指出第四被告蘋果日報互聯網有限公司沒有刑事定罪紀錄。

黎昨被押解上庭 略顯瘦削

法庭其後處理黎智英缺席結案陳辭的申請。法官杜麗冰表示，得悉荔枝角收押所於8月7日安排黎接受醫療專家診治，為黎驗血及作心電圖檢查，並建議他佩戴便攜式動態心電圖監測儀（Holter monitor）和服用藥物（見表）。杜官稱法庭關注黎的健康，若黎願意配合，控方或能協助安排。

辯方資深大律師彭耀鴻補充，黎曾在獄中出現心悸，幾乎有「倒下」的感覺，黎不想自身狀況影響聆訊，而結案陳辭只涉及法律爭議和事實。杜官稱黎不應為此擔憂，若他有任何需要可提出，然而結案陳辭仍是審訊一部分；法官李素蘭亦稱，被告一般須在審訊時到庭。

控方副刑事檢控專員周天行表示，控方與辯方同樣關注黎的狀況，已安排專業醫療團隊到庭支援，但藥物和便攜式動態心電圖監測儀的事宜需另作查詢。短暫休庭後，控方交代懲教署散庭後可為黎提供所需藥物，心電圖監測儀則要下周初才能安排。彭耀鴻稱既然雙方已到庭，建議先繼續結案陳辭，且該監測儀 「實際上不會做到什麼」。

惟杜官稱，監測儀可在出現問題時響起警號，加上黎暫未獲所需藥物，稱「有點擔心」。法官李運騰亦稱，雙方呈交的書面陳辭十分詳細，不期望在庭上讀出，或不需用盡所有預留時間，為謹慎起見不宜繼續聆訊。案件最終押後至下周一（18日）續。

港府稱醫療服務完備 斥外媒斷章取義

另外，香港特區政府在晚上發表聲明表示，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備，對於包括一些外國媒體作出斷章取義、不盡不實的報道，予以強烈譴責，有關報道旨在污衊和破壞香港法治，行為卑劣，違背新聞工作者專業操守。

【案件編號：HCCC 51/22】

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀顛覆國家政權 港區國安法 黎智英案

