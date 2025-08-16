【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡

海洋公園噚日喺派對上首次公開大熊貓紀錄片嘅預告片，當中記錄咗家姐細佬嘅成長絕密片段，仲有佢哋同媽媽盈盈嘅互動，以及護理員嘅心路歷程同挑戰。

重逾30公斤 轉食固體食物

大熊貓護理員喺派對分享環節話，兩姊弟體重已超過30公斤，開始學習盈盈去拎竹葉，又開始食細條狀嘅紅蘿蔔同竹筍，以便過渡至固體食物。護理員又話龍鳳胎嘅性格分別愈嚟愈明顯，家姐比較獨立，會自己玩，面對新環境時較小心；細佬就比較「黐人」，同盈盈互動較多，亦鍾意追住啲護理員。

文體旅局長羅淑佩致辭時形容過去一年市民見證住龍鳳胎「暴風式」成長，相信會無比喜悅同感動，同時唔捨得佢哋大得咁快。佢又話，龍鳳胎嘅誕生展現香港與國家喺科研、保育及教育方面嘅緊密合作成果。海洋公園主席龐建貽就形容龍鳳胎係「生命嘅奇蹟」，亦係園方保育嘅成果，提醒公眾保護自然生態及稀有物種嘅重要。

海洋公園噚日邀請咗與龍鳳胎同年同月同日出生嘅小朋友，同佢哋屋企人一齊參加生日派對，仲戴埋大熊貓主題嘅頭飾一齊去探加加得得。園方話噚日至周日入園都有機會獲得大熊貓生日頭帶同生日徽章。