九市速遞：探討AI前景 大灣區發展專員：港續完善創科政策吸尖子

陳潔玲表示，香港政府一直支持本地創科業界加強與內地尤其是大灣區城市之間的交流，未來將繼續完善創科政策環境，加強基礎設施建設，吸引全球頂尖人才與創新企業聚集，發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，強化與深圳的戰略對接，攜手建設大灣區國際科技創新中心。

香港科技園公司首席幕僚長吳子慧指出，香港科學園深圳分園在融資、商業匹配和創新實驗室方面能給予初創幫助，香港科學園則可在研發上助力，「比如先進製造、半導體發展等產業集中在元朗創新園，食品和藥物主要在大埔創新園，而人工智能+相關內容則在將軍澳創新園」。

吳子慧又稱，科技園公司未來將進一步深化大灣區在技術轉化、示範應用及標準互認等領域的合作，發揮香港在國際網絡、營商環境、金融體系及科研人才等方面的優勢，助力企業「引進來、走出去」，以科技創新驅動產業升級，拓展在國內外市場的影響力。