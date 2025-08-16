明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九市速遞：探討AI前景 大灣區發展專員：港續完善創科政策吸尖子

【明報專訊】由粵港澳大灣區發展辦公室（灣區辦）主辦的「粵港澳大灣區人工智能+及投資交流研討會」周三（13日）在深圳河套的香港科學園深圳分園舉行，探討AI技術於大灣區的發展及政府對創科的支援。大灣區發展專員陳潔玲致開幕辭時表示，大灣區擁有技術實力、人才資源、多元應用場景與完整產業鏈，為AI的發展創造可能。

陳潔玲表示，香港政府一直支持本地創科業界加強與內地尤其是大灣區城市之間的交流，未來將繼續完善創科政策環境，加強基礎設施建設，吸引全球頂尖人才與創新企業聚集，發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，強化與深圳的戰略對接，攜手建設大灣區國際科技創新中心。

香港科技園公司首席幕僚長吳子慧指出，香港科學園深圳分園在融資、商業匹配和創新實驗室方面能給予初創幫助，香港科學園則可在研發上助力，「比如先進製造、半導體發展等產業集中在元朗創新園，食品和藥物主要在大埔創新園，而人工智能+相關內容則在將軍澳創新園」。

吳子慧又稱，科技園公司未來將進一步深化大灣區在技術轉化、示範應用及標準互認等領域的合作，發揮香港在國際網絡、營商環境、金融體系及科研人才等方面的優勢，助力企業「引進來、走出去」，以科技創新驅動產業升級，拓展在國內外市場的影響力。

上 / 下一篇新聞

港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查
港鐵工程車疑溜後 夾死廿歲學徒 未答車輛狀態有否安全裝置 運物局促徹查
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代
「咩都話唔知」 家屬斥欠交代
工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處
工人困水缸不治 工權會倡密閉空間施工前強制通報勞處
辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊
辯方稱曾心悸 黎智英申缺席結案遭拒 官押後周一續審 准佩戴監測儀應訊
末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年
末期癌翁認套丁獲利 囚10月緩刑3年
未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴
未申報女擁私樓遭收公屋 六旬婦司法覆核敗訴
設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可
設同志框架 政府：行政措施不足獲法律認可
反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響
反恐二案 官引導陪審團：勿受社會立場影響
7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事
7月長途地區旅客按年增兩成 業界歸因體育盛事
藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭
藝發局選舉13人逐10席委員 7席無競爭
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態
蔡淑梅免針紙案 控方擬呈2016網片 辯：審判被告政治取態
4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化
4行業反黑工拘165人 入境處：未見嚴重惡化
基孔熱添一輸入個案 科大生發病7日求醫
基孔熱添一輸入個案 科大生發病7日求醫
社區牙科計劃增洗牙杜牙根配假牙 取代關愛基金長者牙科項目 鑲牙由免費改共付
社區牙科計劃增洗牙杜牙根配假牙 取代關愛基金長者牙科項目 鑲牙由免費改共付
增涵無家者 社協料500人急需服務
增涵無家者 社協料500人急需服務
高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞
高德引人臉辨識防司機換人 議員：仍有漏洞
較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」
較台灣內地 港受騙人易受大額損失 城大詐騙調查：與騙徒互動3至6個月成「臨界點」
逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」
逾百萬畢生積蓄存家中 七旬翁奉上作「保釋金」
2019動盪激發投身警隊 跨境生由輔警做起
2019動盪激發投身警隊 跨境生由輔警做起
男子找晦氣斬傷電話店職員
男子找晦氣斬傷電話店職員
九市速遞：廣州提88條支持南沙金融措施
九市速遞：廣州提88條支持南沙金融措施
九市速遞：羅湖口岸設無人駕駛巴士
九市速遞：羅湖口岸設無人駕駛巴士
九市速遞：與法廚藝學院交流 港澳外籍家庭享下廚親子樂
九市速遞：與法廚藝學院交流 港澳外籍家庭享下廚親子樂
灣區手記：如此防疫 ／文：尚東美
灣區手記：如此防疫 ／文：尚東美
【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡
【Emily】加加得得1歲生日 食冰蛋糕舔舔脷 同年同月同日生小壽星派對同歡
【Emily】議員上京睇閱兵 立會9．3唔復會
【Emily】議員上京睇閱兵 立會9．3唔復會
【Emily】團體辦展呈現寵物店「真相」
【Emily】團體辦展呈現寵物店「真相」
【Emily】新光黃埔今開幕 播《教父》《烈火青春》 票價劃一80蚊
【Emily】新光黃埔今開幕 播《教父》《烈火青春》 票價劃一80蚊