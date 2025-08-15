明報新聞網
港聞

港聞二

高宏苑83戶疑滲水 中建免費執修補救

【明報專訊】油塘「綠置居」高宏苑入伙兩個月，有業主稱經歷8月4至5日黑雨後單位出現滲水。房屋署前日表示接獲83宗懷疑涉及單位外牆管道套管入屋位置輕微滲水的報告，截至周二（12日）51個單位已完成修繕、即已處理逾半個案，又稱單位滲水責任「暫時未能完全釐清」，但承建商本着以民為本信念主動盡快執修。承建商中國建築工程（香港）有限公司前日回覆稱正積極跟進所有個案，並提供免費執修服務。

房署：責任待釐 承建商以民為本

高宏苑共提供2021伙單位。房屋署稱，今年6月中起陸續安排高宏苑業主入伙，截至8月9日，已有1592個單位完成交樓手續，其間接獲83宗懷疑涉及單位外牆管道套管入屋位置輕微滲水的報告。對於是否與承建商手工問題有關，署方稱經過初步調查，部分個案滲水情况可能與業主自行改動單位有關，例如拆除浴室及廚房瓷磚時，或影響管道填縫膠的密封性，又稱「儘管責任暫時未能完全釐清，承建商本着以民為本的信念，亦主動盡快進行執修」，務求妥善處理滲水問題。

據網媒「香港01」前日報道，有業主表示經歷上周連場黑雨後，單位內有多處位置滲水，以儀器測量滲水濕度發現超出標準數值35%，遂連同其他有滲水問題的業主建立「苦主群組」，向房署投訴。

相關字詞﹕中國建築 房屋署 滲水 綠置居 高宏苑

