公屋綜合輪候減至5.1年 第二季4900戶編配 簡屋佔1900戶

【明報專訊】房委會昨日公布截至今年6月底公屋綜合輪候時間為5.1年，較今年3月底減少0.2年，長者一人申請降至3.1年，同減0.2年。同期，不涉簡約公屋、傳統的「公屋一般申請者平均輪候時間」則由5.3年升至5.4年。房屋局長何永賢表示，以本屆政府上任計算，綜合輪候時間由本屆政府上任前高位的6.1年「縮短了整整一年」。她回應本報查詢時稱，對未來半年綜合輪候時間跌破5年持樂觀態度，但仍要視乎公屋落成供應及單位編配情况。

何永賢：較今屆政府上任前高位縮一年

今屆政府2022年提出「公屋綜合輪候時間」，計算一般申請者首次獲編配公屋或「簡約公屋」的平均輪候時間。

何永賢昨在社交媒體發文表示，今年第二季約有4900宗一般申請獲安排入住公屋或簡約公屋，後者佔約1900宗（38.8%）；而首個位於市區、座落牛頭角彩興路的簡約公屋項目6月30日開始分階段入伙，預計進一步降低未來公布的綜合輪候時間。她又指出，最新輪候公屋申請宗數進一步下降，截至6月底一般申請約有11.57萬宗、非長者一人申請約有8.61萬宗，與最高位比較分別下跌26%及40%。

不涉簡屋輪候時間反升0.1年

另外，截至6月底，不涉簡約公屋的「公屋一般申請者平均輪候時間」為5.4年、上升0.1年，長者一人申請者則為3.5年、上升0.2年。何永賢解釋稱，第二季獲編配入住公屋一般申請約3000宗，其中2900宗屬市區回收的翻新單位；加上原由精進建築承建、涉6200伙的兩個公屋項目，工程需另聘承建商接手，對公屋輪候時間亦有0.1至0.2年影響。

何永賢又稱，彩興路「簡約公屋」的已入伙居民，約七成原先居於不適切住房（如「劏房」、天台屋和牀位等）。房屋局表示，今年預計共有9500個「簡約公屋」陸續落成入伙，逐步邁向2027/28年度前完成興建約3萬個「簡約公屋」單位目標，公屋綜合輪候時間2026/27年度回落至4.5年的政策目標不變。

立法會議員、房委會委員梁文廣表示，公屋綜合輪候時間降至5.1年，反映簡約公屋政策成效顯著，有效幫助輪候公屋者脫離不適切居所，改善生活環境及居住質素，而下半年有更多簡約公屋項目入伙，他預計綜合輪候時間會逐步下降。梁又稱，公屋平均輪候時間微升屬預期之內，因第二季有2900宗獲編配個案均為市區或擴展市區翻新單位，此類單位需求殷切令輪候時間較長，無可避免拉高平均輪候時間。

公屋聯會總幹事招國偉表示，公屋綜合輪候時間較本屆政府上任下降一年，反映政府努力成果，應予以肯定。他又指累積公屋申請宗數持續減少，對輪候緊張情况有實質紓緩作用。

