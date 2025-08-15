明報新聞網
港聞

港聞二

網購物流投訴增九成 「調解成功率五六成」

【明報專訊】近年網購盛行，消委會去年接獲1.7萬宗網上購物投訴，佔整體個案約四成。消委會昨日談及有關取貨及退貨服務的投訴，包括內地網購平台未有履行香港本地退貨的承諾、期限內到智能櫃取貨仍遭收取逾期費用，以及自提點取貨安排及服務欠佳。消委會署理總幹事何應富稱，若消費者經境外網站購物，出現爭議會較難追究，敦促消費者收貨後拍照作憑證，並備妥單據及交易證明，以便跟進賠償。

消委會今年首7個月錄得279宗與網購物流相關的投訴，按年增近九成（131宗）。該會昨日分享一宗個案，投訴人在內地電商平台購買電腦顯示屏，涉款1650元人民幣，平台列明貨品「支持香港本地退」，惟投訴人取貨發現顯示屏故障，按「本地退」條款退貨不果。她向平台投訴並跟進逾一個月，平台回覆該貨品不支持香港退款，最後她轉介消委會跟進，再待一個半月後始獲全額退款。

電商平台拒退貨 消委跟進逾月

另一個案涉及自提點取貨，投訴人經網購平台花270元人民幣訂購數件貨品，到達自提點卻被職員告知貨品被他人取走。投訴人發現，涉事自提點將貨件堆放在無人看管的後巷，途人可自由出入，不滿其管理不善並轉介消委會跟進，該自提點其後確認貨物遺失，全額退款。

何應富表示，網購物流服務投訴的調解成功率介乎50%至60%，略低於整體，但沒備存商戶或平台來自本港抑或內地的分項數據。他續說，倘消委會接獲涉及內地商戶的投訴，將轉介當地部門調解，成功率70%至80%；相反涉及歐洲等其他國家的平台，調解成功率「一般來說都不高」。

（消委報告）

