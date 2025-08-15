交通新例11月生效 3款兒童座椅保護力較差

正面撞擊測試 一款安全帶輕微勒頸

測試涵蓋22款聲稱符合聯合國規例、本港有售的兒童汽車安全座椅型號，適用年齡橫跨初生至約12歲，售價介乎2380至7760元。測試中，安全座椅樣本連同假人安置於私家車的車架內，車以時速64公里做正面撞擊，量度假人身體的主要部位（例如頭、頸、胸、腹）承受的撞擊力及「受傷」程度，評估安全座椅保護能力。

結果顯示，3款兒童汽車安全座椅經正面或側面撞擊後保護能力稍遜。其中「Joie」i-Spin XL於前向安裝並放進模擬3歲、身高約100厘米兒童的假人做正面撞擊測試，繫於假人身上的汽車安全帶會輕微勒住頸部。由於兒童頸部比較脆弱，測試結果反映兒童受正面撞擊時的受傷風險較高。

「Britax Römer」的兩個型號EVOLVAFIX及DISCOVERY PLUS 2，分別在正面或側面撞擊中，於假人身上量得的受力數值較高，反映保護能力較弱。

消委：22款全符聯國規例

消委會研究及普查總監張昕帆指出，22款兒童汽車安全座椅樣本皆符合聯合國規例，而3款保護能力稍遜的座椅亦在總分5分中取得至少3分，反映評審委員會認為安全水平合乎理想，呼籲已購置涉事座椅的家長毋須過慮。

她亦指，今次測試僅試驗前向安裝的情况，家長亦可以後向安裝的方式使用，或能提升保護能力。

消委會亦提醒，曾遇撞擊的安全座椅即使外觀無損，結構可能已受破壞，不宜再用，亦應避免購買二手貨。

（消委報告）