明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

交通新例11月生效 3款兒童座椅保護力較差

【明報專訊】政府修訂《道路交通條例》，11月起不論坐在私家車前排或後排，未滿8歲而身高少於1.35米的兒童均必須使用合規格的兒童束縛設備。消委會測試市面22款兒童汽車安全座椅發現，3款座椅的保護能力稍遜，其中品牌 「Joie」i-Spin XL經正面撞擊測試後，繫於假人身上的汽車安全帶會輕微勒頸。消委會署理總幹事何應富昨稱，兒童頸部較脆弱，測試反映兒童受正面撞擊時受傷風險較高，輕則瘀傷，重則骨折甚或內傷。

正面撞擊測試 一款安全帶輕微勒頸

測試涵蓋22款聲稱符合聯合國規例、本港有售的兒童汽車安全座椅型號，適用年齡橫跨初生至約12歲，售價介乎2380至7760元。測試中，安全座椅樣本連同假人安置於私家車的車架內，車以時速64公里做正面撞擊，量度假人身體的主要部位（例如頭、頸、胸、腹）承受的撞擊力及「受傷」程度，評估安全座椅保護能力。

結果顯示，3款兒童汽車安全座椅經正面或側面撞擊後保護能力稍遜。其中「Joie」i-Spin XL於前向安裝並放進模擬3歲、身高約100厘米兒童的假人做正面撞擊測試，繫於假人身上的汽車安全帶會輕微勒住頸部。由於兒童頸部比較脆弱，測試結果反映兒童受正面撞擊時的受傷風險較高。

「Britax Römer」的兩個型號EVOLVAFIX及DISCOVERY PLUS 2，分別在正面或側面撞擊中，於假人身上量得的受力數值較高，反映保護能力較弱。

消委：22款全符聯國規例

消委會研究及普查總監張昕帆指出，22款兒童汽車安全座椅樣本皆符合聯合國規例，而3款保護能力稍遜的座椅亦在總分5分中取得至少3分，反映評審委員會認為安全水平合乎理想，呼籲已購置涉事座椅的家長毋須過慮。

她亦指，今次測試僅試驗前向安裝的情况，家長亦可以後向安裝的方式使用，或能提升保護能力。

消委會亦提醒，曾遇撞擊的安全座椅即使外觀無損，結構可能已受破壞，不宜再用，亦應避免購買二手貨。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞