港聞

港聞二

28款學生鞋 2檢致癌物2塑化劑超標 消委：腳或因襪濕接觸致癌物 敏感應停穿

【明報專訊】踏入雨季，學生在雨天難免會弄濕鞋襪。消委會測試市面28款小學生鞋樣本發現，13款含有害物質，當中品牌「no.no HOUSE」及「Frog SHOES」各有一款學生鞋的襯裡驗出超標致癌物質「六價鉻」，另有兩款樣本塑化劑超標。消委會研究及普查總監張昕帆形容，從學生鞋驗出六價鉻的情况「不理想」，若小童遇上雨天或出汗，有可能透過沾濕的襪接觸到六價鉻，倘腳部常現敏感、紅疹，不應再穿著「有害、可能有問題的鞋」，及早求醫。

13款含有害物質

昨日公布的測試涵蓋28款小學生鞋樣本，售價介乎198至599元，18款採用動物皮革的部件，10款則不含動物皮革。結果顯示，13款樣本驗出六價鉻、塑化劑、芳香胺或甲醛等有害物質，其中5款的檢出量超出歐盟標準上限（見表）。「no.no HOUSE」及「Frog SHOES」各有一款皮鞋的襯裡分別驗出每公斤5.0毫克及4.5毫克的六價鉻，超過歐盟標準所訂上限（每公斤3毫克）。

消委會公共事務及教育小組副主席陳建年表示，六價鉻可引致肺癌，已被歸類為第1組「令人類患癌物質」，使用含六價鉻皮革或會導致皮疹、潰瘍，亦可能會致敏，引起接觸性皮膚炎。

濕疹有傷口 增吸收塑化劑風險

驗出塑化劑的小學生鞋有4款，其中兩款超出歐盟標準所訂限量（0.1%）。當中，「Frog SHOES」一款非皮鞋的內底驗出8.69%的塑化劑DEHP ，超出歐盟標準上限近86倍；「Kinghealth」一款皮鞋的鞋墊及內底亦分別驗出0.37%及0.01%的塑化劑DBP，鞋墊部分的含量超出歐盟標準。「Kinghealth」另一款皮鞋的鞋墊則檢出芳香胺MDA，被歸類為第2B組「或可能令人類患癌物質」。

相關塑化劑屬生殖性物質1B類，動物實驗顯示會對性功能、生育能力及發育產生有害影響。陳建年指出，一般而言，塑化劑不會有效被人體皮膚吸收，但若小童有傷口或濕疹，則會增加吸收塑化劑的風險，而芳香胺亦有一定危險。他呼籲家長教導子女穿脫鞋子後清洗雙手，避免因接觸口部或食物而間接攝入塑化劑。

代理商下架涉事鞋 稱新貨檢測無超標

消委會已將相關結果轉介海關跟進，並促請生產商改善學生鞋設計及用料，加強保護兒童。「Frog SHOES」代理商回覆消委會稱，上月15日已將涉事兩款鞋全線下架，並將生產中的鞋送往檢測，測試結果正常，沒有超標。「Kinghealth」及「no.no HOUSE」的代理商則稱非常重視測試結果，將會改善。

明報記者

（消委報告）

