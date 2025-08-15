稱遭同事恐嚇精神受創 教師索償學校敗訴

本案申請人為現年47歲的Chan Man Sau（譯音陳文壽）；答辯人為風采中學（教育評議會主辦）法團校董會。區院法官陳錦泉頒布判辭提及，申請人自2009年10月在風采中學擔任體育及數學教師。

判辭披露，申請人聲稱4宗校園事件令他承受「精神創傷」，其餘兩宗分別令他「下腰背撞傷」和「頭部受傷」。就其中一宗「精神創傷」事件，申請人稱同事陳老師2018年12月缺席羽毛球學會活動，之後兩人討論事件，其間陳老師表示要「整蠱」及「殺死」他，質疑對方受其他同事指使陷害他。

官：申請人誤解同事安撫話語

陳官引述申請人偷錄的對話，陳老師曾向申請人說「我要整蠱你，我整蠱咗你好耐啦」，又說「如果我要整蠱你嘅話，我一早殺咗你」。陳官分析，陳老師只是想指出，若她真的想害申請人，便早已得逞，從而安撫申請人。陳官認為，陳老師並非故意要害申請人，裁定她沒在對話中恐嚇，判申請人敗訴。

在校受傷勝訴 獲300元醫費

至於申請人獲裁定勝訴一案，申請人稱2019年1月某日，他在校內男更衣室儲物櫃取物品後上鎖，感覺難以抽出鎖匙，遂以身體貼近櫃門施力，終被櫃門突出的男性圖像牌弄傷頭。陳官表示，申請人在意外發生後不久，把頭部受傷圖片及醫生紙傳送給校長，接納申請人的說法，裁定校方須賠償300元醫療費，校方亦要就事件向申請人支付訟費。至於其餘5宗申請人獲判敗訴的案件，陳官裁定申請人須就該5案向校方支付訟費。

【案件編號：DCEC 2171-2172/20等】