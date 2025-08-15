明報新聞網
海關檢419瀕危箱龜 膠紙緊包空運

【明報專訊】海關上月展開行動針對空運走私瀕危物種，在機場偵破30宗案件，共檢獲419隻卡羅萊納箱龜和錦箱龜，以及1574個活石珊瑚，總值431萬元，拘捕簽收包裹或協助取件共5人，全部獲准保釋候查。

海關7月至8月上旬採取特別行動，經情報分析及風險管理，鎖定61件由美國不同寄件人寄至本港22個商業及住宅地址、外形相似的包裹，分別報稱為鞋、服裝、手套等，經X光掃描發現影像可疑，開箱查驗發現各藏5至22隻活龜，每隻皆被襪子包裹，並以膠紙綑綁，經漁護署人員檢驗，確認為卡羅萊納箱龜及錦箱龜，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄II列明物種。檢獲的箱龜每隻市值約1萬元。

另檢1574活體石珊瑚

另於，海關本月1日檢查一件由菲律賓入口的空運貨物，發現1574袋活體石珊瑚，被混在296袋不受管制的熱帶魚中。漁護署確認同屬CITES附錄II列明物種，總值約12萬元。

漁護署瀕危物種保護主任何景欣稱，檢獲的箱龜分佈於北美洲，背殼一般呈褐色、橙色、黃色條紋或斑點，在寵物市場非常受歡迎，導致野生族群下降，分別被列「易危」及「近危」級別。檢獲的石珊瑚分佈於全球水域，被採收主要為觀賞或加工飾品貿易，每年生長不逾5厘米，加上過度採捕、環境破壞或氣候變化等因素，被列「近危」或以上級別。

