購照顧服務助居家安老 社區券「錢跟人走」免轉介

社署助理署長（安老服務）甄麗明稱，當局為支援居家安老，2013年推出社區券，服務使用者不斷增加，目前約1.2萬人，319個認可服務單位遍佈各區。計劃特色為「錢跟人走」，長者毋須經轉介，可按需要自由選用或轉換不同認可單位提供的社區照顧服務。

據社署文件，社區照顧服務包括日間護理中心服務及家居照顧服務，後者涵蓋復康運動、護理服務、個人照顧、膳食服務、照顧者培訓等；部分認可服務單位亦提供住宿暫託、言語治療服務等。

須社署邀請 採「能者多付」

計劃資助模式採「能者多付」原則，即長者及同住家人負擔能力愈低，政府資助愈多。參與長者須先通過安老服務統一評估，並輪候資助社區照顧服務或院舍照顧服務，須在社署發信邀請方可申請。長者可按需要選擇不同面值的社區券購買服務，社署會審查其經濟狀况，並參考家庭住戶月入中位數，釐定長者共同付款級別，共付額由社區券面值的5%至40%，餘額由政府支付。