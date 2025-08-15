明報新聞網
港聞

港聞二

涉騙長者社區券津貼 拘護士治療師 教唆家屬做「掛名員工」攤分 兩機構續准營運

【明報專訊】廉政公署上月拘捕包括護士及職業治療師共5人，涉詐騙長者社區照顧服務券（下稱社區券）計劃津貼，兩名分別經營私營護理機構的主腦藉專業背景，唆使市民為家中長者申請社區券，並聲稱可聘請他們做「掛名員工」負責照顧，事後攤分津貼，機構實際無上門服務。兩機構涉案期間獲發1800萬元津貼，惟實際詐騙金額待查。涉案機構未被終止服務，社署解釋部分長者正於機構接受服務，要顧及其意願及適應，有議員認為理由薄弱，如有證據顯示機構違規，應即時暫停服務。

共拘5人 護士治療師為老闆

廉署早前接獲社署轉介貪污投訴，懷疑有人詐騙社區券津貼，上月拘捕2男3女（27至57歲），其中兩名主腦為註冊護士及註冊職業治療師，各自經營私營護理機構，其餘3人為涉案護士經營機構的員工，全部人已保釋候查。

調查發現兩名主腦前年下半年起合作，以專業身分及人脈，唆使市民為家中長者申請社區券，並向社署訛稱機構為長者提供家居照顧及支援服務，又為長者家人提供速成培訓班，聲稱可聘請他們成為「掛名員工」提供服務，事後與家人攤分津貼，以約1萬元津貼為例，機構在沒提供服務下獲5000元，家人獲5000元。

游說家屬申領 實際無服務

廉署執行處總調查主任鄒佩均稱，兩機構提供「一條龍服務」，安排長者到地區中心做評估，通過後再申請社區券，涉案期間兩機構每月向20至200名長者提供服務，共獲發1800萬元津貼，部分長者確實獲服務，實際詐騙金額及沒獲服務人數待查。

針對機構哄騙部分家人做「掛名員工」，鄒說部分長者的子女有正職，根本無法在日間照顧；亦發現機構哄騙長者預先在空白的服務時數紀錄表簽名，並虛報服務提供者名字，同時紀錄出現「有上門、無做足」虛報服務時數、同一人同時在不同地點服務兩名長者。

廉署執行處首席調查主任鄭礎明說不排除有進一步行動，不方便公開涉案機構名稱。就長者家人會否被檢控，他說相信家人是受唆擺，是否不知情屬調查重點，署方會綜合證據並諮詢律政司意見。

社署助理署長（安老服務）甄麗明稱，兩機構分別前年及去年成為認可服務單位，署方去年接獲舉報，是首次收到同時涉及專業人士、服務使用者及家人涉貪的舉報，隨即轉介廉署。她說社署會透過突擊探訪、抽查、審核紀錄等監管服務，重申計劃協議規定服務要由專業人士提供，不可能由家人提供，已加強審視兩機構文件，並已接觸服務使用者及家人，確保長者獲適切服務。

社署：未叫停因仍有長者接受服務

被問為何不即時終止兩機構服務，甄解釋部分長者確實從兩機構獲得服務，轉換服務要視乎長者意願，並考慮其適應。她說待廉署調查有結果後會視乎情况再考慮是否終止它們服務。

社福界議員狄志遠認為社署理據薄弱，現有不少同類機構，有足夠能力協助長者適應服務轉換，促當局與廉署溝通，如已有證據顯示兩機構明顯違規，應暫停其服務。他建議社署加強監管，定期公布抽查及巡查結果，提高透明度，令業界警惕。

相關字詞﹕虛報 詐騙 貪污 社署 社區照顧服務 醫護 廉政公署

