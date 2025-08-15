DASH Taxi推出3月 稱逾9000司機登記

DASH稱，除獲政府發牌的士車隊外，平台亦與多個本地的士車行合作，包括忠誠車行、恒安車行、鴻溢車行及國松車行等，服務覆蓋全港超過30個車行組成車隊，另亦與Page 148及逸蘭精品酒店等多間酒店合作，在交通覆蓋不足地區提供針對服務。

DASH又稱，平台應用程式註冊乘客數量過去3個月錄得3倍增長，據平台數據，DASH Taxi亦受中環商業區上班族歡迎，平均每周行程交易量增27%，繁忙時段中西區為最受歡迎上落客區域。DASH續稱，至今近半乘客獲升級體驗，即使選擇標準車型，亦自動獲配「舒適型」或「豪華型」類別的士；平台現亦推出全新「加速配對貼士」功能，讓乘客可在繁忙時段加快成功叫車。

政府早前修例規定所有的士須提供最少兩種電子支付方案（二維碼及非二維碼各一），明年4月1日起生效。DASH稱，正與運輸署合作推出電子支付方案，DASH前年起至今已為10%紅色市區的士配備與咪表連接的POS系統，處理逾700萬元電子支付交易。該系統可將咪表車資直接傳輸至系統收款，方便司機毋須手動輸入。