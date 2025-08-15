Chiikawa拉麵明開張 「食物以外體驗」為業界試金

「吉伊卡哇拉麵」朗豪坊店設87個座位，入店用餐需購買預約券。Flames Concepts稱，8月全部日子及9月上半月的周末已預約滿額，麵店每日可做到10輪食客，形容成績理想。被問是否「逆市開業」，胡皓峰認為應正面應對營商環境，冀今次嘗試能給業界帶來新經驗，強調從顧客走進食肆、點菜、店員上菜、附送貼紙及卡片等禮物，重現動漫場景，店內亦設置多個「打卡」位，希望提供食品外的體驗給顧客。

走入餐廳，紅色枱櫈擺有印着動漫角色的樽裝飲料，身穿廚師制服的動漫主角裝飾隨處可見，連圍裙、餐巾都帶有Chiikawa元素。店員上菜時會將對應的卡通角色立牌放置顧客面前，粉絲可與心儀角色「面對面食飯」。

至於會否擔心熱潮過後客量減少，胡皓峰稱，朗豪坊店屬限定店，會定期推出新產品，暫未確定延續多久，需視乎市場反應，但強調初期反響好，亦留意到有內地及外地粉絲預約。

兩岸企業爭設首間 香港跑出

「吉伊卡哇拉麵」售賣豚肉拉麵，分量由小至大分3種，價格分別為115元、135元及150元，店內亦售Chiikawa主題餐具、衣服等紀念品。至於定價較日本店高，Flames Concepts共同創辦人楊席深表示，需從日本運回食材，成本較高，又提及湯底及肉丸口味有調整，以更貼合港人口味。

合作方之一AllRightsReserved創始人林樹鑫透露，近半年有不少內地、台灣等地企業希望爭取開設首間「吉伊卡哇拉麵」海外分店，而香港在餐飲營運、食物質素等方面有優勢，在眾多競爭者中勝出。吉伊卡哇拉麵店策劃公司Parco的IP授權業務開發部經理廣瀨太二郎欣賞香港分店還原原版裝潢，例如紅色枱櫈等，笑言香港店面積是日本店兩倍，沒有侷促的感覺。