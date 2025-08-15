明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「黃埔號」開1500人表演場 Live Nation落戶看好港潛力 下季開幕已接不少查詢

【明報專訊】國際娛樂公司Live Nation將於紅磡「黃埔號」設立可容納1500人的多功能表演場館TIDES，料第四季開幕。Live Nation向本報稱，香港市場潛力大，且可吸納內地觀眾，也可填補本港所缺的中型表演場地，料每年可舉辦250場活動。

Live Nation亞洲場地發展部總裁Stephanie Bax向本報表示，不同規模的娛樂演出也具市場潛力，香港過往亦吸引不少巡迴演出，冀令香港成為巡演「必經之地」。相比其他亞洲地區，她認為香港中西合璧，對本地及國際演出均有一定需求，且鄰近內地，坐擁龐大觀眾群。

自九龍灣國際展貿中心去年配合重建計劃而停運後，有本地樂迷慨嘆本地中小型表演場地減少，其後漸有新場地啟用，包括西沙的AXA安盛創夢館（見表），今年則將有TIDES落戶黃埔。Stephanie Bax認為，香港缺乏中小型多用途表演場地，此類場地正屬藝人搖籃，舉例英國流行歌手Dua Lipa走紅前亦曾於2018年在容納2000人的麥花臣場館開騷。

TIDES坐落「黃埔號」其中兩層，該處前身為酒家。Stephanie Bax介紹，場地內置「巡唱級」音響和燈光系統，製作設備「隨插即用」，加上藝人休息室及貴賓室，冀將「酒店式」體驗引入中小型表演。Live Nation早前亦計劃於新加坡設容納3000人的表演場館，料明年建成，她稱兩者均着重音樂演出體驗，認為位處社區地標的TIDES更具象徵意義。

音響「巡唱級」 料年辦250活動

Live Nation（HK）Limited執行董事源頴詩指出，本港現有中型表演場地多屬體育館設計，製作團隊需花大量時間佈置場地，TIDES則內置多項設施，最快半日可完成佈置，租場者可節省製作成本，加快場地輪轉。源頴詩估計，TIDES每年最多可舉辦250場各類型活動，目前已收到不少查詢，包括音樂表演、棟篤笑、企業活動等，強調場地主要為音樂而設。她形容，場地租金貼合市場上相近規模的場地，「具競爭力」。至於日後舉辦各類活動時如何應對「黃牛黨」，源稱有意研究場地機制，接收計劃書時為票務公司質素把關。

學者：細場需求殷 如藝人「訓練場」

研究流行文化的中大新聞與傳播學院教授馮應謙認為，本港演出業界一直對中小型場地需求殷切，此類場地有如藝人「訓練場」，樂見有更多中型場地，與大型場地形成發展階梯，相信內置設備的場地在成本上更貼合小型樂隊需求。他亦認為，跨國公司Live Nation來港設立場地，某程度反映港府大力推廣盛事之都形象後，香港市場吸引更多內地及國際觀眾。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞