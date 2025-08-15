「黃埔號」開1500人表演場 Live Nation落戶看好港潛力 下季開幕已接不少查詢

Live Nation亞洲場地發展部總裁Stephanie Bax向本報表示，不同規模的娛樂演出也具市場潛力，香港過往亦吸引不少巡迴演出，冀令香港成為巡演「必經之地」。相比其他亞洲地區，她認為香港中西合璧，對本地及國際演出均有一定需求，且鄰近內地，坐擁龐大觀眾群。

自九龍灣國際展貿中心去年配合重建計劃而停運後，有本地樂迷慨嘆本地中小型表演場地減少，其後漸有新場地啟用，包括西沙的AXA安盛創夢館（見表），今年則將有TIDES落戶黃埔。Stephanie Bax認為，香港缺乏中小型多用途表演場地，此類場地正屬藝人搖籃，舉例英國流行歌手Dua Lipa走紅前亦曾於2018年在容納2000人的麥花臣場館開騷。

TIDES坐落「黃埔號」其中兩層，該處前身為酒家。Stephanie Bax介紹，場地內置「巡唱級」音響和燈光系統，製作設備「隨插即用」，加上藝人休息室及貴賓室，冀將「酒店式」體驗引入中小型表演。Live Nation早前亦計劃於新加坡設容納3000人的表演場館，料明年建成，她稱兩者均着重音樂演出體驗，認為位處社區地標的TIDES更具象徵意義。

音響「巡唱級」 料年辦250活動

Live Nation（HK）Limited執行董事源頴詩指出，本港現有中型表演場地多屬體育館設計，製作團隊需花大量時間佈置場地，TIDES則內置多項設施，最快半日可完成佈置，租場者可節省製作成本，加快場地輪轉。源頴詩估計，TIDES每年最多可舉辦250場各類型活動，目前已收到不少查詢，包括音樂表演、棟篤笑、企業活動等，強調場地主要為音樂而設。她形容，場地租金貼合市場上相近規模的場地，「具競爭力」。至於日後舉辦各類活動時如何應對「黃牛黨」，源稱有意研究場地機制，接收計劃書時為票務公司質素把關。

學者：細場需求殷 如藝人「訓練場」

研究流行文化的中大新聞與傳播學院教授馮應謙認為，本港演出業界一直對中小型場地需求殷切，此類場地有如藝人「訓練場」，樂見有更多中型場地，與大型場地形成發展階梯，相信內置設備的場地在成本上更貼合小型樂隊需求。他亦認為，跨國公司Live Nation來港設立場地，某程度反映港府大力推廣盛事之都形象後，香港市場吸引更多內地及國際觀眾。

