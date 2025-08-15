灣區手記：輕享不享 ／文：尚東美

此前，滴滴在平價的快車及較貴的專車之間增設「輕享」檔次，吸納那些願花多點坐得舒服、又嫌專車太貴的消費者。而且為宣傳，很多時輕享收費與快車只差一元八塊而已。最近筆者坐了次輕享，司機說本來開專車，但接單不多，後來滴滴推薦他改為輕享，心想能多接幾單就答應。

「原本也以為是這樣，但後來才覺得有問題。」司機說，「接你之前，原本我有幾單是跨市去佛山的，但我都拒絕了。」筆者問，「為什麼？是怕接不到回廣州的單，不想空載回程嗎？」他又解釋，「那倒不是，很多佛山人會打車去南站的，但我這架是輕享車呀，在佛山是接不到單的啊。」原來滴滴暫只在大城市如北上廣深提供輕享服務，其他城市的用戶壓根沒有此選項，因此輕享車在無輕享的城市接不到單。

「之前我也會問乘客願不願意加點錢給回程費，但多數都不肯，所以後來索性不接跨城單了，除非去的城市也能叫輕享車。」司機道。臨下車時，他又告訴筆者：「知不知道輕享什麼車型為主？九成都是原本開專車的紅旗（國產車品牌）。」但原因呢？「可能紅旗感覺沒那麼專車吧。」

文：尚東美