港聞

港聞二

潮行GBA：直上珠海 識海食海

【明報專訊】港珠澳大橋加上港車北上，令近年赴珠海旅遊的港客大增。珠海作為海濱城市，海洋資源豐富，學術科研有海洋科普中心，要大啖生猛海鮮，去白藤頭水產批發市場一定「滿腹而歸」。

明報記者 林迎 陳子凌

珠海海洋科普中心

位於中山大學珠海校區的珠海海洋科普中心今年5月29日開幕，中心隸屬中山大學南方海洋實驗室，獲評2024/25年度廣東省十佳科普教育基地。

甫入場，首先可見南方海洋實驗室的成果，包括智能型無人系統科研考察母船「珠海雲」、智能敏捷海洋立體觀測系統、全國首個搭載可折疊自主升降網箱的數碼化智能養殖平台「珠海琴」等的模型。小朋友喜歡的海洋生物，中心會在每日上午10時及11時、下午3時及4時各設一場免費講解，除了鯊魚、海豚、海龜等受保護動物，還介紹具經濟價值的石斑、鯛魚等。

生物可活在多少米深的海底？海洋與人體的化學元素有哪些相同？海底火山爆發會否被海水澆滅？透過互動裝置，中心逐一為觀眾揭曉。此外還有更「貼身」的科學話題包括保護中華白海豚、港珠澳大橋海洋，以及氣象實時立體觀測系統等。

地址：珠海香洲區中山大學珠海校區海琴4號樓

交通：珠海唐家灣火車站乘網約車約12分鐘

時間：周二至周日上午9時至中午12時、下午2時至5時

門票：免費，需循「南方海洋實驗室」微信公眾號預約進入中心，再經「中大逸碼通行」小程序預約進入中山大學珠海校區

白藤頭水產批發市場

位於珠海斗門區的白藤頭水產批發市場，儼然已成港人駕車北上必經之地，今年五一期間，赴白藤頭的港澳車逾3400架次，港澳客人次上萬，這還未計及乘其他公共交通工具前來的港客。

白藤頭所以有名，一來該市場出售的水產新鮮豐富，魚蝦蟹貝多樣，成人手臂粗的龍蝦，兩隻手才捧得起的松葉蟹、帝王蟹，全都鮮蹦活跳，還有游水斑、活海膽等；二來白藤頭的海鮮價錢吸引，一隻4斤帝王蟹只花不到800元人民幣，比香港便宜一半有多；三來批發市場頂層及周邊有不少海鮮酒家，即買即整，十分就腳。

批發市場最近推出新措施，248個攤位統一使用白底藍邊的價格牌，牌上附有推薦煮法，樓頂也掛有大幅的投訴渠道二維碼，確保價格公道透明。另外還有官方公眾號，除了介紹各類海鮮及價格，也教路如何防騙、每月公布黑店名單，保障消費者權益。

地址：珠海斗門區白藤街道藤湖街19號

交通：拱北或橫琴口岸乘網約車約30分鐘，另有多條巴士線

時間：周一至周日上午8時半至晚上9時半

