赴孟加拉中招 父女染基孔熱 輸入增至8宗

父當地確診 返港已退燒

衛生防護中心昨公布兩宗輸入個案為50歲男子及其8歲女兒。初步調查顯示，兩人上月20日至本月10日到過孟加拉首都達卡，惟未能確定外遊期間曾否被蚊叮咬。男病人本月1日發燒，翌日四肢出現關節痛，本月3日在當地門診求醫，毋須住院；他獲告知血液樣本經檢驗後對基孔肯雅熱病毒呈陽性。本周日（10日）該男病人返抵香港前已退燒，但因關節腫脹，本周二（12日）到私院求診。由於病人發病後第九日前已退燒，故他抵港後對蚊子不具傳染性，毋須入院。

女兒返港現病徵 求診私院

涉事女童則返港後、於本周二出現發燒、咳嗽及疲倦，翌日到私院求診，已獲安排到醫院的無蚊環境下治療，情况穩定。兩人血液樣本均對基孔肯雅熱病毒呈陽性。由於兩父女整個潛伏期在孟加拉逗留，中心認為他們是在外遊期間受感染，屬輸入個案。至於3名家居接觸者，包括兩名曾同行到孟加拉者，現無病徵，正接受醫學監察。