港聞

港聞二

美食博覽黑雨停半天 加時補數 有客稱人少更欲消費 有稱優惠不及超市特價

【明報專訊】一連5日的香港美食博覽昨日在灣仔會展開鑼，遇上黑色暴雨警告，延遲半日開放。有市民風雨無阻到場排隊，待下午入場「掃貨」。有美食博覽「常客」說，展覽首日適逢「黑雨」，人流較往年少，現場未算擠擁，環境更舒適，消費意欲更強；亦有市民說今年優惠不及往年吸引，笑稱超市特價更便宜。主辦方貿發局因應黑雨為美食博覽「補時」，昨起至周日開放時間延長1小時，至晚上11時。

昨至周日延長1小時 收晚11

過去每年均偕丈夫到美食博覽的陳太說，往年人流擁擠，最多人時甚至無法駐足細看商品，「都不會想着買」，昨日適逢黑雨後人流減少，她與丈夫更感愉悅，購入鮑參翅肚和各類零食。朱太昨與丈夫及兩名兒子早上10時便到場等候，直至下午1時許入場，她說昨買了約3000元商品，認為商戶優惠「力度」較弱，舉例有包裝食品平日在超市特惠時售8元一包，美食展卻售10元。

展商有稱人流減兩成

有說勝去年多內地客

參展商對昨日市道說法不盡相同。冠倉貿易公司在場同時售賣魚蛋、燒賣等熟食和其他乾貨，其業務經理陳蓉蓉形容昨日生意較差，笑稱黑雨給她很大「驚喜」，與員工早上10時許就到場打點，直至1時許才有客人光臨，認為未來兩日人流量會增加，但未必願消費，又擔憂今年較少市民願意買熟食。第四年參展的「曲奇阿嬸」在展位販售曲奇餅等甜點，聯合創辦人馮思樺說，預料昨日黑雨令人流減少約兩成，形容去年參展已「生意慘淡」，今年已增加優惠。

主要從事韓國食品批發的佳富高（Kofco）職員認為，美食博覽首日人流較上年同期多，他們都感驚訝，當中不少是內地客，預期今年即使首日遇上惡劣天氣，也能追平甚至超過去年業績。販售酒精飲料的日本品牌寶酒造（TaKaRa）亞太董事總經理中植隆司說，本身無為黑雨安排預案，相信加推優惠下，今年人流與銷售額會勝過去年。

貿發局表示，因應昨早黑雨令展覽延遲開放，美食博覽由昨日起至周日會延長開放1小時，至晚上11時。參與本地魚菜直送的仟國水產負責人林汶嬉讚貿發局應對好，稱局方官網有即時告知安排，強調黑雨下有必要保障市民安全，「補時」可讓市民有足夠時間購物。

