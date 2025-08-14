明報新聞網
港聞

港聞二

謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推

【明報專訊】本港近期累計6宗基孔肯雅熱輸入個案。環境及生態局長謝展寰昨透露，局方一直有留意各地滅蚊技術，適合本地者將嘗試採用，其中正考慮引入一種細菌，以生物手段令蚊子難以附帶基孔肯雅熱病毒，惟需時準備種菌等工作，預料最快明年方推行。

可能個案非洲染疫已康復 不列確診

本港昨無新增基孔肯雅熱個案。至於早前公布的可能個案，衛生防護中心昨稱，該名22歲女病人病發後第17日、即本月11日，再採集血液樣本檢測，顯示早前於馬達加斯加旅遊期間曾受感染並已康復，不會列作確診個案。

謝展寰昨於港台《千禧年代》稱，局方有意引入一種細菌，當蚊染上該菌，會難以附帶基孔肯雅熱或登革熱病毒，並將此特性傳到其他蚊，但種菌等準備工作需時，「可能喺今次𠵱個浪裏面未必趕得切試驗」，預料最快明年方能推行。有意見倡引入會捕食白紋伊蚊幼蟲而成蚊不會吸血的「華麗巨蚊」應對基孔肯雅熱，謝稱會審視有關建議，但質疑香港是否「適宜再放咁多蚊出去」。

三無廈積水 政府先主動處理

謝展寰又說，香港目前需重點做好滅蚊控蚊，包括在患者長時間逗留地方滅蚊、加強巡查高風險地點，市民亦應定時清理花盆及冷氣機盤等積水。他稱，以往香港面對登革熱輸入個案均利用類似策略，結果顯示有效防止本地個案出現或爆發。

被問到政府如何處理「三無大廈」積水問題，謝展寰稱現時是「防疫的非常時期」，清理積水為食環署首要工作，當部方私人地方有積水而無法找出負責人，署方將先主動處理，不會計較「多行一步」。

