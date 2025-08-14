3少年涉毁公仔機偷Labubu

警方上月31日接報荃灣區廣場一間夾公仔舖其中一部機損壞，公仔出口的膠板疑被強行扯爛，機內4隻共值1000元的Labubu公仔不翼而飛，懷疑被人盜去。該店閉路電視顯示，當日下午約4至7時，3名少年於店內徘徊，趁無人發現時其中一人伸手到夾公仔機出口扯爛膠板，3人先後共偷竊4隻公仔，得手後逃去。

警方調查後，周一於天水圍區拘捕3名涉案少年，涉嫌刑事毁壞及盜竊罪。行動中，警方起回4隻公仔及懷疑犯案時衣物。3人分別讀小五及中一，涉嫌趁放暑假出街，因一時貪念犯案，已獲准保釋候查。

新界南今年32同類案 被捕者10至20歲

新界南總區刑事部防止罪案辦公室高級督察李金鵬指出，本年至今該總區接獲32宗涉夾公仔機盜竊案，15被捕人介乎10至20歲，當中14人報稱學生。單計7月初暑假開始，總區已接獲15宗涉夾公仔機盜竊案，包括本案在內共5名青少年被捕，其中4人報稱學生，情况令人憂慮。李呼籲家長多關心子女，教育正確價值觀，並重申店舖盜竊及刑事毁壞是嚴重罪行，最高可囚10年。