美食博覽風下開鑼 展商稱有預案

推新奇月餅 籲港商堅持原創

本地商家「擊正」和「樂婷媽媽」合推多款新奇風味月餅，包括「咖喱牛腩月餅」。適逢熱帶氣旋楊柳影響香港，樂婷媽媽創辦人梁穎思對展會持正面期望，預料人流與去年相若甚至更好，又說已做好極端天氣預案，包括提前網上推廣、部署網購及提供送貨到家，甚至可推出「颱風優惠」，笑稱現已「兩件包郵」，會確保銷情不受影響。

擊正負責人劉志豪期望今後能每年推出新款月餅，而今年有更多內地展商售賣「非物質文化遺產」類型產品，認為本地商家亦應開發具代表、創新的高品質產品應對挑戰。他認為港商在全世界仍有認受，本地商家更應堅持原創，在研發、調味上更精準。

美食商貿博覽周六開放公眾 設咖啡專區

五豐行市場營銷高級專業經理潘嘉瑩表示，今年規劃的展位較去年大，有信心吸引更多人流及消費，又強調近年雖有更多內地消費者遊覽，最主要受眾仍是本地消費者。

美食商貿博覽最後一天（16日）將開放予公眾，有日韓及歐洲等地環球展商參與，今年新增「咖啡」專區展出不同產地咖啡產品、配件等，香港精品咖啡協會當日將舉行咖啡杯測比賽。而今年「尊貴美食區」則邀請10名星級名廚以珍貴食材即場炮製精緻菜式。