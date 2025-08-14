明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳

【明報專訊】屯門醫院48歲男病人留醫期間，醫護人員調校呼吸機為他更換喉管，4分鐘後血含氧量下降觸發監測系統發警報，醫護急救期間發現呼吸機未處於正常運行模式，病人曾心跳停頓約兩分鐘。這是公院近3周第二宗類似事故，據悉今次事件涉護士。有護士稱，涉事呼吸機轉至待機模式後無警示或提醒，建議醫管局更換沒警示的呼吸機以免忙中有錯；有議員不解為何院方用「無聲響」的呼吸機，促醫管局檢討。

屯門醫院昨公布，該男病人本月7日因急性胰臟炎併發急性腎損傷及呼吸衰竭，留醫深切治療部，需接受血液透析治療。因持續危殆，醫護周日為他插喉接駁呼吸機。

換喉後接血氧警報心驟停 屯院稱無大影響

周二早上7時許，醫護調校呼吸機為病人更換呼吸機喉管，4分鐘後血含氧量下降觸發監測系統發出警報，醫護檢查期間病人心臟驟停，急救約兩分鐘後恢復心跳，其間發現呼吸機未處於正常運行模式，隨即修正。

該院稱，病人事後清醒，醫護團隊初步認為事件無明顯影響，病人因自身疾病狀况仍留醫。院方已聯絡家屬解釋，並透過早期事故通報系統呈報醫管局總辦事處，會深入調查呼吸機未處於正常運行原因及提出改善。

翻查資料，瑪麗醫院7月21日亦有類似事件，心胸外科深切治療部有病人需用呼吸機，醫護將呼吸機調校至待機模式為其抽痰後，未校回正常模式，病人一度心跳停頓。

註冊護士、前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，更換呼吸機喉管時，醫護會先將呼吸機轉至待機模式，再使用輔助插喉工具更換喉管，完成後會將呼吸機調校回正常模式。但他指出，涉事呼吸機調至待機模式後，不會有警示或提醒醫護調校回正常模式，人一定有機率犯錯，要減少犯錯除了靠人，儀器提醒同樣重要。他認為，類似事件一再發生，醫管局要認真審視，考慮更換沒警示的呼吸機。

待機不警示 護士倡換機議員促檢討

實政圓桌議員田北辰表示，市面已有待機模式有聲響提示的呼吸機，質疑為何該院要採用涉事呼吸機，促醫管局調查後解釋及檢討。選委界議員陳凱欣稱，護士工作繁忙，若犯錯或與人手不足有關，建議如情况許可增加深切治療部護士人手。她說，事件與瑪麗醫院類似事故時間接近，醫管局應提供講座提醒護士，避免同類事情。

相關字詞﹕醫護人員 議員 田北辰 陳凱欣 劉凱文 深切治療部 呼吸機 醫管局 屯門醫院

上 / 下一篇新聞

中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
北角海面現嬰屍 無表面傷
北角海面現嬰屍 無表面傷
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
母子雙屍案被告留院 押後再訊
母子雙屍案被告留院 押後再訊
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
3少年涉毁公仔機偷Labubu
3少年涉毁公仔機偷Labubu
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝