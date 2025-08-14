公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳

屯門醫院昨公布，該男病人本月7日因急性胰臟炎併發急性腎損傷及呼吸衰竭，留醫深切治療部，需接受血液透析治療。因持續危殆，醫護周日為他插喉接駁呼吸機。

換喉後接血氧警報心驟停 屯院稱無大影響

周二早上7時許，醫護調校呼吸機為病人更換呼吸機喉管，4分鐘後血含氧量下降觸發監測系統發出警報，醫護檢查期間病人心臟驟停，急救約兩分鐘後恢復心跳，其間發現呼吸機未處於正常運行模式，隨即修正。

該院稱，病人事後清醒，醫護團隊初步認為事件無明顯影響，病人因自身疾病狀况仍留醫。院方已聯絡家屬解釋，並透過早期事故通報系統呈報醫管局總辦事處，會深入調查呼吸機未處於正常運行原因及提出改善。

翻查資料，瑪麗醫院7月21日亦有類似事件，心胸外科深切治療部有病人需用呼吸機，醫護將呼吸機調校至待機模式為其抽痰後，未校回正常模式，病人一度心跳停頓。

註冊護士、前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，更換呼吸機喉管時，醫護會先將呼吸機轉至待機模式，再使用輔助插喉工具更換喉管，完成後會將呼吸機調校回正常模式。但他指出，涉事呼吸機調至待機模式後，不會有警示或提醒醫護調校回正常模式，人一定有機率犯錯，要減少犯錯除了靠人，儀器提醒同樣重要。他認為，類似事件一再發生，醫管局要認真審視，考慮更換沒警示的呼吸機。

待機不警示 護士倡換機議員促檢討

實政圓桌議員田北辰表示，市面已有待機模式有聲響提示的呼吸機，質疑為何該院要採用涉事呼吸機，促醫管局調查後解釋及檢討。選委界議員陳凱欣稱，護士工作繁忙，若犯錯或與人手不足有關，建議如情况許可增加深切治療部護士人手。她說，事件與瑪麗醫院類似事故時間接近，醫管局應提供講座提醒護士，避免同類事情。