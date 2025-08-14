美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑

稱國安條例增新聞工作壓力

提及立場新聞案

美國國務院人權報告涉港部分由上年度的54頁，大幅縮短至新一份的22頁。上年度報告以較長篇幅談及《港區國安法》限制司法獨立、審訊前長期羈押等司法問題，新一份報告相關內容較短，未提及司法獨立，但指《維護國家安全條例》擴闊煽動罪範圍，給當局更大空間以政治目的採取拘捕行動。

上年度報告多個章節在今次報告未見，包括和平集會的自由、選舉制度、女性和性小眾等群體受歧視的情况等。

報告關注新聞自由狀况，指披露「國家秘密」罪行令傳媒更難向政府消息人士索取資訊，「吹哨人」更難揭露問題；又指「立場新聞」去年8月被判煽動罪成，是回歸後首宗新聞機構煽動罪成案件，認為本港記者自我審查增加，反映傳媒面對更大壓力。

公署：翻炒反中亂港個案

在「跨國打壓」章節，報告提到特區政府去年撤銷羅冠聰、蒙兆達等13名涉干犯國安罪行被通緝者的特區護照，限制他們活動，又提及本港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪涉在英國從事情報工作被捕。

外交部駐港公署發言人昨日批評報告「編造『香港人權狀況惡化』的虛假謊言，翻炒反中亂港分子個案，為其撐腰張目」，重申香港是法治社會，「有法必依、違法必究」，依法打擊危害國安的行為和活動，又稱《港區國安法》和《維護國安條例》實施以來，各項權利和自由均得到充分保障。