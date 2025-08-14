免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生

稱行醫50年只遇一兩個

自1970年代行醫、曾任葵涌醫院院長的譚務成供稱，「恐懼症」是指「極之嚴重嘅焦慮」，病人會尖叫或「失晒常態」，不可隨便診斷病人患上恐懼症。對於如何診斷病人患「疫苗恐懼症」，譚說患者要符合一系列特定條件，包括恐懼症狀持續至少6個月、對疫苗的恐懼不合比例、病况並非其他精神病所致等。譚又提到，他預期疫苗恐懼症患者「好唔願去見醫生」，單是提起疫苗也會令他們害怕，反問「提都唔想提，點會仲會走去診所？」

指蔡斷症未問病歷

另一方面，控方早前傳召因「疫苗恐懼症」獲蔡淑梅發出免針紙的14名病人作供，控辯雙方就各人問診過程有不同說法。據辯方版本，電腦程式員A先後兩次向蔡問診，在首次問診過程，A向蔡提及自己患濕疹、母親心臟有雜音，「好驚打針」，蔡起初認為A可接種，惟之後A說「真係好恐懼」，一想起打針便「食唔到、瞓唔到」，最終蔡診斷A患疫苗恐懼症，發出免針紙。約3個月後A再向蔡問診，重申自己「好驚」打針，再度獲發免針紙。

就A的個案，譚務成昨稱若辯方版本屬實，蔡淑梅仍沒足夠基礎在首次問診判斷A患疫苗恐懼症，因蔡未能排除A的情况並非因其他精神病而起。至於第二次應診，譚稱根據辯方說法，當時A對打針仍有恐懼，認為他患疫苗恐懼症機率「大好多」，同時強調「medicine（醫學）係冇百分之一百」。

就其餘13名病人，譚務成認為即使接納辯方說法，蔡淑梅也沒充分基礎診斷他們患疫苗恐懼症，理由包括蔡未有詢問病歷，其中一名病人更在問診過程「冇講過嘢」，批評蔡在該情况下斷症「不可接受」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】