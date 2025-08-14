辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面

辯方冀判社服 官質疑悔意

被告劉本晞（現年19歲）被控去年6月6日在香港大球場公開及故意侮辱國歌。裁判官林子康早前裁決稱，被告在中國國歌奏唱前故意轉身，維持姿態、低頭和垂下雙手，以表不滿或不屑，行為貶損國家尊嚴。

辯方代表大律師關文渭昨日求情稱，被告的背景報告「罕見地正面」且提供更多被告的資訊，包括同學形容被告並不熱中政治，被告除了因為衝動與不理性犯案外，其父母透露被告可能受與初戀女友分手的事影響。辯方冀法庭判處感化令或社服令。

林官表示，現階段傾向考慮其他判刑選項，惟社服令需要被告有真誠悔意；又指被告在背景報告的說法模稜兩可，他一方面說沒有意圖侮辱國歌，另一方面知悉其行為展現不尊重國歌。關文渭回應稱，悔意並非考慮社服令的必要條件，提到昨日一宗危駕罪成的案件亦獲判社服令。林官聞言稱不會猜測該案、不作比較。

林官着辯方確認，被告對於故意轉身的行為有悔意，雖然被告不同意他有意圖侮辱國歌，但被告同意其行為間接令人覺得他侮辱國歌。辯方強調被告品行正面、重犯風險低，參與社會服務就是服務國家、為被告「撫平」犯罪行為的好方法。最終林官表示判刑需兼顧阻嚇與更生，為被告索取感化與社服令報告後才判刑。

【案件編號：ESCC 3030/24】