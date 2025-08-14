辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成

隱瞞借6財仔50萬

根據控方案情，被告馬偉昌（47歲）2019年獲警察儲蓄互助社批出57,060元貸款，他申請貸款時尚未償還另外6間財務機構的貸款，惟他申報自己無向其他財務機構借貸，亦沒在「每月總供款額」一欄填寫任何金額。馬自辯時稱警隊2019年每日加班，他無法集中精神，草率糊塗之下漏報貸款，亦填錯加入警隊的日期。

裁判官王證瑜裁決稱，不接納被告自辯證供，因他填錯入伍日期後曾更正，整份貸款申請書只有借貸紀錄的內容出錯。王官表示，被告承認漏報過往貸款紀錄，就算他一時剔錯，亦無理由不填寫每月總供款額，加上他2017年向互助社申請貸款時曾如實申報貸款紀錄，與本案的2019年申請書有重大差別。

官：曾申請知流程 錯簽違常理

王官強調，被告曾在申請書簽署，確認資料正確及自己健康狀况良好，他庭上解釋稱僅「求其」簽署，說法不可信；被告不止一次向互助社申請貸款，必然知道申請書是重要文件，糊塗簽署的說法有違常理。

王官表示，若借款人每月還款額超過月薪七成，互助社會要求提供其他收入證明再作考慮，本案被告隱瞞貸款紀錄，互助社無進一步查問下批款、蒙受不利，裁定罪成。

【案件編號：WKCC 5249/24】