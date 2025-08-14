明報新聞網
港聞

港聞二

對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分

【明報專訊】時任ViuTv攝影師涉嫌多次在工作場合非禮及襲擊一名女撰稿員，事主曾向電視台高層金廣誠等投訴後，事件不了了之，亦感覺電視台有流言蜚語針對她，遂報案處理；攝影師否認兩項非禮罪及兩項普通襲擊罪，經審訊後昨在觀塘裁判法院被判罪成。裁判官稱根據X證供，電視台工作文化側重男性且論資排輩，被告濫用「地位優勢」犯案，事主的投訴經過一波三折。法庭判處被告監禁8周，批准他保釋等候上訴。

事主稱自覺「新丁」不敢大叫

被告周君盛（現年54歲）已婚，育有3名子女，被控2022年9月18日在九龍灣國際展貿中心地下ViuTV一號錄影廠外非禮X、同年11月3日在荃灣安泰國際中心23樓01室非禮X，以及翌年5月24日在海洋公園水上樂園兩度襲擊X。

裁判官彭亮廷裁決稱，X與被告為普通同事。首次事件中，X在錄影廠外彎腰時，感覺臀部被人掃了一下，回頭見到被告在身旁經過。辯方曾抨擊X誣衊被告。彭官指出，X供稱當時她入職一個多月，自覺是「新丁」才不敢大叫，事後向上司投訴，與時任製作部副總裁金廣誠及人事部代表見面，但事件不了了之；其時X感覺電視台內有流言針對她，言論偏袒被告，才決心報案。彭官認為X無動機誣衊被告，是誠實可靠的證人。

晤金廣誠無下文 反惹流言

第二次事件中，X要訪問一名藝人，當被告整理X的收音咪時，X感覺被告按壓她胸部，事後X找該藝人求證有否見到事件，對方稱沒看見。X認為該藝人並非細心之人，沒發現實不為奇，加上藝人會對這類事件避而不談，免生事端。彭官接納X的說法，並指辯方傳召當日收音師，對方供稱當日他沒聽到收音咪因被整理而傳出的雜音，不過彭官認為證人不可靠，指他沒解釋原來當日有兩條聲道，當藝人發言，眾人焦點會落在藝人聲道、忽略X聲道。

4罪罪成 官斥被告濫用地位

餘下兩次事件發生在同一日，X與團隊到水上樂園做節目綵排，其間被告拉X手臂，又從後按壓X的雙肩。辯方說法是當日X要試玩活動，被告因為X參與「扑傻瓜」活動才捉住X，被告以為X會默許有身體接觸。彭官反駁稱，當日節目有邀請女模特兒，X是幕後人員，根本毋須試玩，即使X有份試玩，也與被告無關係，因為被告負責攝影。彭官稱控方成功舉證，裁定4罪成立。

彭官判刑指，電視台側重男性且年資長的僱員，案發時被告資深而事主剛入職，被告濫用地位犯案；事主的投訴一波三折，在上司不了了之、事件搬上法庭後，事主須出庭接受盤問，最終判被告監禁8周。

【案件編號：KTCC 1057/24】

