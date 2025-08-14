疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」

涉事網約車乘客梁先生昨向本報表示，高德客服昨午近3時曾致電他，稱調查後確認相關司機及車輛均是合法；梁追問該司機是在內地合法還是在香港合法，該客服僅重申是合法。梁質疑，平台紀錄上曾接載他的「吳師傅」的確是合法登記，但當日接載他的其實並非「吳師傅」本人，而是其他不知名司機，認為高德平台有「幾大漏洞」，「可隨時畀架車人揸」。

惟該客服疑實際上不了解調查進度，約一小時後「宇宙出行」於近4時發聲明，稱前日從高德收到乘客舉報後，經核查確認涉事司機「冒用他人帳戶接單」，聲稱由「老闆」提供帳戶，但拒絕說明來源。宇宙出行稱，因相關行為違反《平台司機協議》及香港《盜竊罪條例》，已永久封禁有關帳戶，並列入平台全業務合作黑名單。

宇宙出行稱已向警方報案，整理相關證據隨時配合調查，以找出「老闆」身分，亦已報備運輸署，配合追究涉事司機違反交通條例；未來將定期發布合規審查報告及全力配合執法，接受社會監督及履行舉證義務。