明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」

【明報專訊】有市民周一（11日）經內地網約車平台「高德地圖」叫車，疑遇上內地「黑工」司機，該司機操普通話、承認無香港身分證及車輛由「老闆」提供。與高德合作負責提供涉事網約車服務的「宇宙出行」昨發聲明稱，經核查後發現涉事司機「冒用他人帳戶接單」，已永久封禁有關帳戶，又稱已向警方報案，強調平台所有招募流程合規，僅允許持香港合法證件司機註冊，絕不招募非本地人。

涉事網約車乘客梁先生昨向本報表示，高德客服昨午近3時曾致電他，稱調查後確認相關司機及車輛均是合法；梁追問該司機是在內地合法還是在香港合法，該客服僅重申是合法。梁質疑，平台紀錄上曾接載他的「吳師傅」的確是合法登記，但當日接載他的其實並非「吳師傅」本人，而是其他不知名司機，認為高德平台有「幾大漏洞」，「可隨時畀架車人揸」。

惟該客服疑實際上不了解調查進度，約一小時後「宇宙出行」於近4時發聲明，稱前日從高德收到乘客舉報後，經核查確認涉事司機「冒用他人帳戶接單」，聲稱由「老闆」提供帳戶，但拒絕說明來源。宇宙出行稱，因相關行為違反《平台司機協議》及香港《盜竊罪條例》，已永久封禁有關帳戶，並列入平台全業務合作黑名單。

宇宙出行稱已向警方報案，整理相關證據隨時配合調查，以找出「老闆」身分，亦已報備運輸署，配合追究涉事司機違反交通條例；未來將定期發布合規審查報告及全力配合執法，接受社會監督及履行舉證義務。

相關字詞﹕網約車 網約車平台 高德地圖

上 / 下一篇新聞

中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
北角海面現嬰屍 無表面傷
北角海面現嬰屍 無表面傷
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
母子雙屍案被告留院 押後再訊
母子雙屍案被告留院 押後再訊
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
3少年涉毁公仔機偷Labubu
3少年涉毁公仔機偷Labubu
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝