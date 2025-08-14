明報新聞網
港聞

港聞二

反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，案件昨在高院續審。辯方結案陳辭稱，控方訴諸道德，認為第七被告何培欣明知同案被告何卓為可能做犯法事，應加以阻止的要求苛刻，何培欣沒有法律責任這樣做，且這對當時曖昧中的二人，「關係好似變咗對家律師咁」。對於控方引述的通訊例子，辯方形容是「事後孔明」，「無窮無盡在雞蛋裏挑骨頭」。控辯雙方結束21天結案陳辭，法官周五開始引導陪審團。

辯：第七被告沒法律責任勸止

據控方案情，第七被告何培欣案發時是首被告何卓為的女友，對話紀錄顯示她對爆炸案知情，曾在通訊群組做文宣工作，後在男友安排下擔當哨兵。何培欣亦被指替男友保管硫磺、與金主聯絡和處理現金，二人達成串謀協議，當她得知男友涉案沒有叫停對方。

辯方大律師郭憬憲昨續就何培欣的角色陳辭，引述信息指用戶「五飛」（即何卓為）曾稱「當初協議每次放完嗰個人下個月再做」，用戶「珀斯光輝」（即何培欣）回覆時叫對方「休息吓」；當五飛稱「個蛋糕remote壞咗 一路煩緊星期二d嘢」，「珀斯光輝」又問「點樣壞？」等。辯方重申陪審團不應抽離感情脈絡考慮，當時二人仍曖昧，何培欣不會「硬橋硬馬」勸退對方，相反「休息吓」較婉轉，她更有可能應酬對方展現的失落情緒。

辯方指何卓為曾發信息稱「唔想將你拖入呢d嘢」，欲將何培欣排除在串謀協議外，何培欣手機被警方檢取時沒有開啟「九十二籤」群組通知，對行動根本無興趣，控方忽視此點，高估其參與程度，「呢個錯係一子錯滿盤皆落索」。另一方面，辯方稱案中無證據顯示何培欣負責文宣，控方結案時才回頭堆砌角色，可見證據薄弱；而她「做哨」僅假裝參與。辯方最後以跑馬比喻何培欣的參與，指「珀斯光輝」從無「入閘」，「何來跑過終點？」

第八被告律師：看資訊不能推斷製彈

就案中唯一無被控《反恐條例》下控罪的第八被告周皓文，代表大律師麥健明指周面對一項企圖製造炸藥罪，他警誡下稱「有睇過整炸彈資訊，但我冇整過同放過炸彈」，不應單憑他承認看過相關資訊便推斷必然有意圖製造炸藥；亦無證據顯示周出入涉案單位，是為交流製造炸彈事宜。至於其單位搜出的化學品、3D打印機等，辯方稱周與家人同住，物品不一定屬於他。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例 92籤爆炸品案

