運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用

百度航天城測試載人 有操作員

在新框架下，自動車須根據《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》測試，先在封閉道路測試，其後才可在開放道路測試，以測試其在實際交通情况下的表現。長遠自動車如盼申請在毋須車上後備操作員的情况下商業運作載客，則要經多輪測試，累計須在申請的指定路線測試行走逾萬公里或逾千小時。

百度的自動車測試項目自去年底展開，共有3組測試路線，分別在機場區域，即航天城、飛機維修區一帶，以及東涌，兩者均已進入開放道路測試階段。當中以在航天城第一街上落客的測試路線進度最快，今年4月起在該路線試行的自動車，可在有車上後備操作員情况下接載指定人士。百度早前稱，各路線的自動車至今在不同道路場景中合共已行駛逾1.5萬公里，其間未發生事故、未造成交通阻塞。百度上月亦向運輸署申請擴展測試至數碼港，署方稱正審批申請。

至於冠忠的自動車先導牌照，則涉及在西九文化區測試能配合香港左上右落道路運作的自動駕駛小型巴士。運輸署回覆本報時透露，相關自動車現在調試階段，研發機構預計如一切順利，自動車可於今年內在區內的公共道路上測試載人。

推動科學園自動小巴往來

運輸署補充，政府正積極推進其他項目，例如連接機場「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島的自動駕駛運輸系統，以及往來沙田香港科學園與港鐵大學站的自動駕駛小型巴士。