明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用

【明報專訊】政府去年實施新的自動車規管框架，分別向百度及冠忠遊覽車有限公司發出自動車先導牌照，容許兩機構測試自動車。在先導牌照下測試的自動車須按指定流程，在測試路線累積一定測試里程及時數，才可逐步邁向毋須車上後備操作員、真正的「自動駕駛」（見圖）。運輸署回覆本報表示，期望自動駕駛服務未來一兩年可在個別社區投入應用。

百度航天城測試載人 有操作員

在新框架下，自動車須根據《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》測試，先在封閉道路測試，其後才可在開放道路測試，以測試其在實際交通情况下的表現。長遠自動車如盼申請在毋須車上後備操作員的情况下商業運作載客，則要經多輪測試，累計須在申請的指定路線測試行走逾萬公里或逾千小時。

百度的自動車測試項目自去年底展開，共有3組測試路線，分別在機場區域，即航天城、飛機維修區一帶，以及東涌，兩者均已進入開放道路測試階段。當中以在航天城第一街上落客的測試路線進度最快，今年4月起在該路線試行的自動車，可在有車上後備操作員情况下接載指定人士。百度早前稱，各路線的自動車至今在不同道路場景中合共已行駛逾1.5萬公里，其間未發生事故、未造成交通阻塞。百度上月亦向運輸署申請擴展測試至數碼港，署方稱正審批申請。

至於冠忠的自動車先導牌照，則涉及在西九文化區測試能配合香港左上右落道路運作的自動駕駛小型巴士。運輸署回覆本報時透露，相關自動車現在調試階段，研發機構預計如一切順利，自動車可於今年內在區內的公共道路上測試載人。

推動科學園自動小巴往來

運輸署補充，政府正積極推進其他項目，例如連接機場「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島的自動駕駛運輸系統，以及往來沙田香港科學園與港鐵大學站的自動駕駛小型巴士。

上 / 下一篇新聞

中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
北角海面現嬰屍 無表面傷
北角海面現嬰屍 無表面傷
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
母子雙屍案被告留院 押後再訊
母子雙屍案被告留院 押後再訊
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
3少年涉毁公仔機偷Labubu
3少年涉毁公仔機偷Labubu
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝