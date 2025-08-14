百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗

明報記者 孫澤芳

運輸署回覆本報確認，知悉百度擬在啟德測試，正草擬計劃詳情，如署方正式接獲申請，會考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關國際或國家標準/指引、道路測試情况等多方面因素審批。署方強調會嚴格把關，有序和安全推動自動車在港測試和發展。百度未有回應本報查詢。

張欣宇：與集運定位不同 可補運力

百度近年積極在本港推動自動駕駛業務「蘿蔔快跑」，去年11月起獲運輸署批出先導牌照後，多次擴展測試範圍，由北大嶼山機場附近一帶，至今年6月起擴至東涌，目前正測試30輛自動車（見另稿）。

政府一直有意將啟德打造成香港第二個核心商業區，據悉今次百度主動提出在啟德測試，主要是百度擬擴展至九龍試車，而啟德正正因其屬核心區但路况車流相對簡單，因而被「看中」。消息人士分析，長遠自動車要在港商業化運作，前提是技術要測試成功，若能在九龍區成功測試，相信更具意義，亦有助鞏固外界對自動車在港發展信心。

香港新方向立法會議員張欣宇稱，擬議路線車流不算很高，沿途分叉路口不多、路線簡單，相信適合測試。他認為，自動車長遠在啟德有商業化發展潛力，可提供按需求的點對點服務，補充現時跑道區及郵輪碼頭仍不足的交通運力；其次日後遊客若可乘自動車穿梭區內各地標，可打造「科技文旅」體驗，促進郵輪盛事經濟，甚至發展成香港旅遊特色。

對於自動車路線與政府擬建啟德智慧綠色集體運輸系統相似，張認為兩者定位不同，自動車可「去到屋企門口」，功能及需求不會重疊。他又稱，啟德作為核心區，引入自動駕駛新技術相信能起示範作用，以便日後再擴展全港，料初期規模可先限5至10輛，唯一要留意啟德站附近或多車停泊，需研究如何便利自動車上落客，例如設專屬上落客位。

區議員：發展自動小巴更好

九龍城區議員張景勛稱，按擬議路線，估計自動車主要行經世運道、承豐道及承啟道，這些路段現時平日人車流不算多，測試自動車安全風險可控。張又稱，綠色集體運輸系統最快2031年通車，若此前有自動車在區內提供服務，有助便利居民及旅客，「若可發展載更多人的自動小巴更好」。

不過，張認為若是周末或體育園有大型活動，啟德站至體育園一帶人多車多，則未必適合自動車測試或服務，相信日後自動車測試及服務時間也要視乎時段和日子。