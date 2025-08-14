明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗

【明報專訊】百度去年11月獲運輸署批出首個先導牌照，在北大嶼山、東涌等地區測試自動駕駛車輛，本報獲悉，百度計劃申請擴展測試至啟德，若獲批，將為本港首次有自動車在人流較密集的九龍區行駛。據了解，測試路線初步計劃由啟德站AIRSIDE商場附近起步，經啟德體育園、跑道區等，至啟德郵輪碼頭附近的青年驛站，預計下月諮詢九龍城區議會。有立法會議員及區議員認為，擬議測試路線車流不算多，料適合測試自動車，長遠冀可商業運作，補充區內交通運力及發展為本地旅遊特色。

明報記者 孫澤芳

運輸署回覆本報確認，知悉百度擬在啟德測試，正草擬計劃詳情，如署方正式接獲申請，會考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關國際或國家標準/指引、道路測試情况等多方面因素審批。署方強調會嚴格把關，有序和安全推動自動車在港測試和發展。百度未有回應本報查詢。

張欣宇：與集運定位不同 可補運力

百度近年積極在本港推動自動駕駛業務「蘿蔔快跑」，去年11月起獲運輸署批出先導牌照後，多次擴展測試範圍，由北大嶼山機場附近一帶，至今年6月起擴至東涌，目前正測試30輛自動車（見另稿）。

政府一直有意將啟德打造成香港第二個核心商業區，據悉今次百度主動提出在啟德測試，主要是百度擬擴展至九龍試車，而啟德正正因其屬核心區但路况車流相對簡單，因而被「看中」。消息人士分析，長遠自動車要在港商業化運作，前提是技術要測試成功，若能在九龍區成功測試，相信更具意義，亦有助鞏固外界對自動車在港發展信心。

香港新方向立法會議員張欣宇稱，擬議路線車流不算很高，沿途分叉路口不多、路線簡單，相信適合測試。他認為，自動車長遠在啟德有商業化發展潛力，可提供按需求的點對點服務，補充現時跑道區及郵輪碼頭仍不足的交通運力；其次日後遊客若可乘自動車穿梭區內各地標，可打造「科技文旅」體驗，促進郵輪盛事經濟，甚至發展成香港旅遊特色。

對於自動車路線與政府擬建啟德智慧綠色集體運輸系統相似，張認為兩者定位不同，自動車可「去到屋企門口」，功能及需求不會重疊。他又稱，啟德作為核心區，引入自動駕駛新技術相信能起示範作用，以便日後再擴展全港，料初期規模可先限5至10輛，唯一要留意啟德站附近或多車停泊，需研究如何便利自動車上落客，例如設專屬上落客位。

區議員：發展自動小巴更好

九龍城區議員張景勛稱，按擬議路線，估計自動車主要行經世運道、承豐道及承啟道，這些路段現時平日人車流不算多，測試自動車安全風險可控。張又稱，綠色集體運輸系統最快2031年通車，若此前有自動車在區內提供服務，有助便利居民及旅客，「若可發展載更多人的自動小巴更好」。

不過，張認為若是周末或體育園有大型活動，啟德站至體育園一帶人多車多，則未必適合自動車測試或服務，相信日後自動車測試及服務時間也要視乎時段和日子。

相關字詞﹕啟德體育園 啟德 啟德跑道區 蘿蔔快跑 百度 自動駕駛

上 / 下一篇新聞

中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
北角海面現嬰屍 無表面傷
北角海面現嬰屍 無表面傷
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
母子雙屍案被告留院 押後再訊
母子雙屍案被告留院 押後再訊
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
3少年涉毁公仔機偷Labubu
3少年涉毁公仔機偷Labubu
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝