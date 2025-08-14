電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區

下周五開鑼 200展商參加

主辦方香港電腦商會昨日表示，任天堂攤位將設遊戲體驗區及產品零售區，入場人士可體驗今年推出的主機和遊戲，零售區則售賣主機、遊戲以及多款周邊商品。大會舞台會舉辦「任天堂特備節目」，參觀者有機會和網紅一起玩任天堂遊戲。另外，現場亦將舉行電競賽事「ESF 2025 CS2 Tournament」，32支隊伍將角逐3萬元獎金。

電腦商會續稱，今年亦推出多項活動，包括「SHOPLINE呈獻：AI及數碼轉型專區」，邀請來自Nvidia及Google的講者就AI應用開講座。大會亦設「機械人體驗區」展示多款機械人，入場人士可近距離接觸並操作機械人，了解其功能與應用場景；此外，香港首個本土電動電單車品牌Shadow Dynamics將於展區亮相。

Nvidia Google開AI講座

中國香港電競總會表示將於電腦節設「未來生活虛擬體驗區」，包括虛擬運動體驗區，涉及閃避球、劍擊、跳繩及滑水等，以及AI與生活應用區，市民可體驗Al角色生成及合照。

邀台啦啦隊吸年輕客

電腦節今年依舊有「$20快閃搶」，在4天展期內隨機推出，參加者有機會以20元搶購人氣產品。此外主辦方表示，為貼合年輕人喜好，特邀台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」首次登場，購物滿800元者有機會近距離「應援」。

許健生表示，今年重點不在人流多或少，而是場內活動是否辦得好、參觀的市民和遊客是否願意購買展出的產品。