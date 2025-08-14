明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科

【明報專訊】中學文憑試（DSE）覆核成績結果昨出爐，狀元增加一人。聖保羅男女中學的曾銘聰成為今屆第17個狀元，其英文、物理科成績覆核後由5*變5**，整體成績為6科5**兼公民科達標，早前已在大學聯招（JUPAS）獲港大醫科取錄。近日社會關注內地生考DSE的趨勢，曾銘聰認為以正規途徑來港的考生會帶來良性競爭，同時稱當局可加強把關。

稱內地考生良性競爭 把關可加強

聖保羅男女中學今年誕生4名狀元。曾銘聰的中文、數學、化學及生物科取得5**，英文、物理及數學延伸部分單元二（M2）原獲5*，因分數與校內成績有出入，他在師長建議下申請覆核，英文寫作卷成績由第4級升至5，物理科由5*升至5**，M2則維持5*。晉身狀元行列的他稱最終成績是錦上添花，笑言是「上天的恩典」。

自言從小愛數理的曾銘聰，童年曾因哮喘緊急送院，父母稱當時如有耽誤後果嚴重，中學時他曾到醫院觀察醫生工作一周；因為曾受醫生照顧，他說對醫生十分崇拜。他又憶述備戰DSE時，常在課後手寫當日學習內容，亦於自修期間（study leave）用Excel規劃溫習時間表。他稱臨近考試時身體不適，遂將每日溫習時間控制在8至10小時內，並藉足球等運動減壓。

談到社會近日關注內地生報考DSE引起的爭議，曾銘聰認為以正規途徑來港的考生會帶來良性競爭，而當局亦可加强把關，保障本地生利益。另外，昨有記者提到他的中學師妹早前在創科比賽涉「請槍」爭議，他稱不願多評論，但事件令他更明白未來求學路上學術誠信的重要。

上 / 下一篇新聞

中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
中大威院跨科極速手術 救急病孖胎孕婦保三命
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
先例少 主刀：香港精神諗新法助己助人
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
免試駕照新制「暢順」 下季網上預約不派籌 中介續辦事處外兜生意
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
校長推薦計劃 津校疑向深圳校分享 帖文指「派專業團隊」助開DSE課 元朗信義：姊妹校交流
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
電腦節首迎任天堂 續推廿元貨設機械人體驗區
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
月內跨部門反恐演習 模擬重要設施遇襲
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
百度擬啟德試行自動車 鬧市首次 AIRSIDE起步經體育園至郵輪碼頭 議員：穿梭地標打造文旅體驗
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
運輸署：自動駕駛冀一兩年內社區應用
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
反恐二案完成結案陳辭 法官明起引導陪審團
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
疑黑工載客 高德服務商：涉事司機「冒用他人帳戶接單」
北角海面現嬰屍 無表面傷
北角海面現嬰屍 無表面傷
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
對同事掃臀按胸 Viu攝影師囚8周 官：事主投訴高層不了了之 公司側重男性講輩分
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辯稱加班無精神漏申報 警騙遮仔會罪成
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
辱國歌罪成男生判刑押後 官：背景報告正面
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
免針紙案 精神科專家：患「疫苗恐懼」應唔願見醫生
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
美人權報告涉港篇幅減 外交公署斥內容抹黑
母子雙屍案被告留院 押後再訊
母子雙屍案被告留院 押後再訊
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
公院呼吸機待機未校回 3周兩宗 病人曾停心跳
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
美食博覽風下開鑼 展商稱有預案
3少年涉毁公仔機偷Labubu
3少年涉毁公仔機偷Labubu
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
男警涉販毒傷人妨司法 控：或重拘另一涉案者
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
收「保釋金」騙款 兩內地男被捕
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
謝展寰：研引菌令蚊難帶基孔肯雅熱病毒 最快明年推
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
活在灣區：北上飲茶 新派傳統點心任君選
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】民記評公廁 中區勝西區 香港公園滿分 中山公園最低分
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】龍鳳胎熊貓特別版天星小輪啟航
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】「楊柳」今靠近珠江口 港迎狂風大驟雨
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】黃傑龍擺燒肉「狀元宴」
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】理大伙中學生研青少年心理健康
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝
【Emily】立會殘廁浮現避孕套包裝