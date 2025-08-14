DSE覆核摘雙星 「新狀元」入港大醫科

稱內地考生良性競爭 把關可加強

聖保羅男女中學今年誕生4名狀元。曾銘聰的中文、數學、化學及生物科取得5**，英文、物理及數學延伸部分單元二（M2）原獲5*，因分數與校內成績有出入，他在師長建議下申請覆核，英文寫作卷成績由第4級升至5，物理科由5*升至5**，M2則維持5*。晉身狀元行列的他稱最終成績是錦上添花，笑言是「上天的恩典」。

自言從小愛數理的曾銘聰，童年曾因哮喘緊急送院，父母稱當時如有耽誤後果嚴重，中學時他曾到醫院觀察醫生工作一周；因為曾受醫生照顧，他說對醫生十分崇拜。他又憶述備戰DSE時，常在課後手寫當日學習內容，亦於自修期間（study leave）用Excel規劃溫習時間表。他稱臨近考試時身體不適，遂將每日溫習時間控制在8至10小時內，並藉足球等運動減壓。

談到社會近日關注內地生報考DSE引起的爭議，曾銘聰認為以正規途徑來港的考生會帶來良性競爭，而當局亦可加强把關，保障本地生利益。另外，昨有記者提到他的中學師妹早前在創科比賽涉「請槍」爭議，他稱不願多評論，但事件令他更明白未來求學路上學術誠信的重要。