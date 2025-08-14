本屆立會10．24完 7草案未議畢 未計網約車規管

本報另翻查今屆立法會多份議程及文件，部分擬修訂的條例草案至今無提交，包括修訂《版權條例》以處理涉及採用人工智能的版權問題（見表）。

政務司長陳國基昨日致函立法會表示，為免現任議員在選舉期間較其他候選人享有特殊優勢，或予人以上印象，特首認為本屆會期應隨選舉提名期中止；有關安排將於本月15日刊憲。

翻查立法會資料，目前有7項法案正待恢復二讀及三讀，包括關於「控煙10招」、規管簡樸房、同性伴侶關係登記制度立法、開徵籃球博彩稅等。另外政府早前提及，目標今年第三季向立法會提交及審議規管網約車的主體法例修訂草案，並爭取今個立法年度完成立法。

按照立法會日程，最後一次財委會暫定於10月10日，財委會主席、金融界議員陳振英預料，餘下的撥款項目多屬工務或事務委員會直接提交的項目，審議時間不長，相信不需加會也可完成全部項目審批。

版權未修例「先擬守則」 虐畜加辣無期

同時，部分政府於今屆立法會期間擬提出的立法草案，料未能在今屆完成。以政府去年提出修訂並公眾諮詢的《版權條例》為例，政府建議准許以人工智能開採特定文本及數據等，當局今年初簡介諮詢結果時，曾稱上半年提交修例草案。商經局昨日回覆本報表示，部分業界希望政府就豁免版權的實際操作提供指引，加上參考外地經驗，現階段會先擬備實務守則，將適時推進下一步工作。

中大工程學院副院長、選委界議員黃錦輝認為，政府與工商界重視AI發展，冀今屆可完成審議，以免下屆「重新傾過」。創科界邱達根則認為餘下會期已不夠時間審議該法案。

另外，政府在今屆立法會首年、即2022年提交立法會，目的提高虐待動物罰則等的《防止殘酷對待動物條例》修訂草案，延至去年中未再見於立法議程，環境局昨日回覆稱，需就部分建議再徵詢持份者，整理意見後將盡快敲定修例建議及諮詢立法會。